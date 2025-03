Ortega Smith, abucheado en un acto contra la violencia de género en Madrid

Monasterio y la pulsera morada

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, no ha querido recoger este lunes la pulsera violeta que repartían a la puerta de la sede de la Presidencia de la Comunidad de madrid con el lema 'Stop Violencia de Género', que Monasterio no ha querido coger. Al ser preguntada por esto, ha dicho que ella no ha rechazado ninguna pulsera y que acudía al evento para hacer un homenaje a estas mujeres. «No estamos para hablar de pulseras, estamos para hablar de cosas más serias», ha zanjado.

Monasterio ha reivindicado la cadena perpetua para los maltratadores y ha rendido homenaje a las víctimas fallecidas por violencia y a sus huérfanos. «Estamos aquí para acompañar a sus familiares y huérfanos de violencia y estamos haciendo un homenaje a esas mujeres y el resto de los 364 días estamos para pedir que los maltratadores tengan cadena perpetua en la cárcel y que nunca salgan de prisión y para solicitar que se modifique una ley que ha fracasado», ha lanzado.

A su juicio, la normativa de las víctimas de violencia de género cree que no protege «verdaderamente a las mujeres» y lo que desde Vox quieren es que los recursos «vayan de verdad a las mujeres maltratadas».