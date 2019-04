Dan una paliza a un hombre por hacer spoiler de Vengadores: Endgame en la cola del cine El hombre, herido, a las puertas del cine de Causeway Bay, en Hong Kong. / Lihkg/ AsiaOne La víctima salió de ver el filme de Marvel y destripó el desenlace a los que esperaban para la siguiente sesión ELCOMERCIO.ES Lunes, 29 abril 2019, 23:48

Los directores de Vengadores: Endgame, los hermanos Russo, publicaron una carta en sus redes sociales pidiendo a los que ya habían visto el filme que no contaran 'spoilers' y a los que no, que trataran de evitarlos a toda costa. Pero a veces no basta con silenciar un hashtag en Twitter o no leer las críticas de Vengadores: Endgame para no enterarse del final. No cuando algún 'gracioso' elige estropear a los fans el esperado final tras diez años de saga Marvel.

Ocurrió en un cine de Causeway Bay, en Hong Kong, según cuenta Asia One y The Sun. Un hombre recibió una paliza cuando, tras salir de ver el final de la saga de Iron Man y compañía, se plantó frente a la cola de los que iban a entrar al cine y empezó a revelar qué ocurre en las tres horas de metraje de Vengadores.

Varias personas de la fila saltaron hacia el «destripador de Vengadores» y le golpearon. La foto de la víctima tirada en el suelo del cine con la cabeza ensangrentada se hizo viral a través de las redes sociales de China. Los testigos cuentan que el hombre, visiblemente excitado tras el apoteósico final, se puso a recordarlo en alto y a destripar detalles a los futuros espectadores.

Récord para la historia

Pese a los 'spoilers' en las redes y en la calle, 'Vengadores: Endgame' batió este sábado el récord de taquilla en el mundo al recaudar 1.209 millones de dólares (1.084 millones de euros) en solo cinco días. Y todo sin contabilizar la jornada del domingo.

En China, uno de los grandes mercados en auge, la cinta recaudó 330 millones de dólares (295 millones de euros). 'Vengadores: Endgame' se convierte así en el mayor estreno en la historia y superara a 'Vengadores: Infinity War' (2018), la anterior cinta de la saga, cuyo desembarco en los cines en todo el mundo le dio 640,5 millones de dólares (574,2 millones de euros).