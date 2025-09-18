El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Papa León XIV saluda en la Plaza de San Pedro el 17 de septiembre de 2025. EFE

El Papa reconoce que «la palabra genocidio se está usando cada vez más» al hablar de Gaza

En su primera entrevista, León XIV se muestra contrario al diaconado femenino y a un posible reconocimiento eclesial de los matrimonios homosexuales

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:57

Ni en política internacional, ni en cuestiones doctrinales ni tampoco en la forma de gobernar la Iglesia católica: el Papa León XIV, elegido el pasado ... 8 de mayo, sigue la línea marcada por su antecesor, Francisco, fallecido el 21 de abril. En su primera entrevista, recogida en el libro 'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI' (Penguin Random House), que se publica este jueves en Perú pero no llegará a las librerías españolas hasta el 23 de octubre, Robert Prevost incluso emula al Pontífice argentino a la hora de utilizar indirectamente el término «genocidio» al hablar de la campaña militar desatada por el Ejército israelí en la Franja de Gaza. En la conversación que mantuvo con la periodista estadounidense Elise Ann Allen el pasado 10 de julio, dos meses antes de la nueva invasión en curso de este territorio palestino, León XIV asegura prudente que «la palabra genocidio se está usando cada vez más».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  5. 5 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  8. 8 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  9. 9 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche
  10. 10 El cierre de los centros de estética Bedda afectará a clientes y empleados en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Papa reconoce que «la palabra genocidio se está usando cada vez más» al hablar de Gaza

El Papa reconoce que «la palabra genocidio se está usando cada vez más» al hablar de Gaza