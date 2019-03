«Confío en que la justicia le condene», dice la joven española secuestrada por un guró en Perú Patricia Aguilar con su hija / EFE Patricia Aguilar envía una carta a televisión explicando su calvario: «Aún tengo pesadillas» EL COMERCIO DIGITAL Jueves, 28 marzo 2019, 20:01

Patricia Aguilar ha contado su secuestro por una secta en Perú en el Programa de Ana Rosa. El medio que ha elegido a sido a través de una carta días antes de que se dicte la condena de Félix Steven Manrique, el gurú sexual peruano que está acusado de captar y explotar a la menor.

Patricia tiene esperanzas en que no se repita lo ocurrido. «Espero y confío en que la justicia lo condene y evitar así que Steven vuelva a hacer daño a nadie. Volvería a las andadas porque no sabe vivir de otra cosa que no sea la estafa y el engaño. Sé lo que he vivido, lo que he visto y lo que hace... Y por eso creo que debería permanecer preso», explicaba.

«No voy a mentir, no todo está bien todavía

En todo este tiempo, Patricia Aguilar ha querido volver a la normalidad lo antes posible. «Estoy con mi familia, me encargo de mi hija, estudio y me queda poco tiempo para otras cosas. Intento leer, ir al cine en mis ratos libres. En definitiva, hago una vida lo más normal posible».

Debido al secuestro por parte de Manrique todavía tiene secuelas. «No voy a mentir, no todo está bien todavía. Tengo pesadillas, algún episodio de ansiedad y a veces necesito asesoramiento de mi psicólogo para afrontar algunas situaciones».