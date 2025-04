Un perro policía encuentra droga en tres mochilas durante una exhibición en un instituto de Marbella

charo márquez Jueves, 12 de diciembre 2019, 03:46 Comenta Compartir

Iba a ser una exhibición más como las que la unidad canina de la Policía Local de Marbella suele realizar en los centros educativos del municipio, pero esta vez la demostración concluyó con tres alumnos expulsados al encontrar el perro policía droga en sus mochilas.

Ocurrió el pasado día 20 en el IES Las Dunas. La exhibición estaba organizada y aprobada por el Consejo Escolar del centro. Pero el día se presentó lluvioso y la demostración no pudo hacerse en el patio, como suele ser habitual.

El director del instituto, Manuel Vinuesa, aclara que ya que estaban allí se decidió que la unidad recorriera algunas clases para demostrar cómo trabaja el perro. «A los alumnos les encanta ver al perro, tocarlo, participar en sus ejercicios», señala. Pero en varias clases, el animal marcó varias mochilas en cuyo interior se encontraron algunas piedras de hachís en pequeñas cantidades.

La Policía Local levantó acta, incautó la droga, y avisó a los padres de los tres alumnos, de 1º y 2º de la ESO. Posteriormente el centro aplicó su reglamento y expulsó a los estudiantes durante 20 días. El reglamento contempla una expulsión máxima de 29 días pero la sanción depende de varias circunstancias, si es reincidente, si muestra arrepentimiento.

Desde la Policía Local destacan que se trata de la primera vez que en una exhibición escolar hallan droga en el interior del centro. Los agentes de la unidad llevan una pequeña cantidad que colocan en lugares específicos para que el perro las busque durante la muestra. Pero el hecho de que la lluvia impidiera desarrollar la demostración en el exterior fue lo que hizo que el perro encontrara la droga en las mochilas. «El olfato del perro no se puede desactivar. Está adiestrado para buscar y cuando huele, marca el lugar o a la persona. Y en esta ocasión, estando en las aulas detectó la droga», explican.

Las sanciones a los alumnos son «más formativas, que punitivas», explica el director, pues «sirven como escarmiento para los culpables y para el resto de sus compañeros, para que aprendan que no pueden estar en posesión de drogas, ni consumirlas». Aunque los alumnos están expulsados, durante estos 20 días están sometidos al seguimiento del profesorado. Se les remite a diario las tareas, acuden al centro a hacer los exámenes que tengan previstos. «Ahora corresponde a los padres ayudar a sus hijos a evitar este tipo de situaciones», comenta el director.

Para Vinuesa, el IES Las Dunas no es un centro conflictivo y no es habitual que se pille a alumnos con sustancias estupefacientes, «aunque con una población de 400 niños, que alguno tenga un porro o traiga algo, no es extraño. El instituto es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Pero que un niño de 12 o 13 años tenga dinero para comprar este tipo de sustancias, es preocupante«, indica.

Era la segunda vez que la unidad canina de la Policía Local visitaba el IES las Dunas durante este curso. Ya lo hizo en marzo y esa vez la exhibición fue en el patio. A lo largo de 2019 el cuerpo ha llevado a cabo ocho demostraciones en distintos centros del municipio y del resto de la provincia. Y aún le quedan pendiente dos visitas.