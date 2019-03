The Plankas Challenge El asturiano Fernando Alonso, precursor del último reto de los famosos que circula por la red Fernando Alonso, en Instagram. / Instagram de Fernando Alonso La impulsora ha sido su actual pareja, la modelo italiana Linda Morselli CARLA COALLA Jueves, 7 marzo 2019, 09:06

'The Plankas Challenge' es el nuevo reto viral lanzado a la red y al que ya se han sumado varias caras conocidas, como la del ovetense Fernando Alonso o las de los cantantes Alejandro Sanz y David Bisbal. Impulsado por las modelos italianas Linda Morselli y Renata Zanchi, consiste en realizar una plancha de abdominales durante 30 días, en los que va aumentando la duración del ejercicio.

1. Fernando Alonso. Fue uno de los primeros nominados por su novia, la precursora del reto, y no ha tardado en ponerse las pilas y desmostrar que sigue en plena forma, comenzado el undécimo día del reto y aguantando el minuto de rigor que se exigía. El asturiano ha nominado a David Bisbal (que ya ha cumplido con el nuevo reto viral), a Mark Marquez y a Jorge Lorenzo, aunque los dos pilotos de Moto GP todavía no se han pronunciado al respecto. ¿Lo conseguirán?

2. Linda Morselli. La modelo, y novia de Fernando Alonso, se ha lanzado a la ejecución de un reto que se ha convertido en viral en cuestión de horas. Así lo ha demostrado su pareja, Alonso, que no se lo ha pensado dos veces y se ha atrevido a ejecutar el ejercicio abdominal que su chica y otra compañera de profesión, Renata Zanchi, han lanzado juntas en la red.

3. Alejandro Sanz. Totalmente concentrado, con un look de lo más deportivo y casi sin inmutarse, así ha cumplido 'The Plankas Challenge' el cantante, que ha nominado a su vez a sus fans y al actor Fernando Tejero, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

4. David Bisbal. «Acepto el reto de mi amigo Fernando Alonso con 'The Plankas Challenge' y nomino a todo el club de fans, a Alberto Contador, a Sebastián Yatra y a mi amigo Jesús Calleja». El artista almeriense no se lo ha pensado dos veces, cumpliendo con las premisas del reto desde «el camerino de 'La Voz Kids'» y asegurando, al tiempo que marcaba con el cronómetro de su móvil el tiempo, que «me encanta este reto y además tengo que ponerme en forma para la gira».

5. Domingo Zapata. Con entrenador/animador incluido, en un paisaje idílico y nominando al artista Alejandro Sanz, el artista, escritor y diseñador nacido en Palma de Mallorca, Domingo Zapata aceptaba y llevaba a buen puerto 'The Plankas Challenge' de Linda Morselli hace justo dos días.