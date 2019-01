La Policía alerta sobre el último bulo que te podrá llegar al Whatsapp «Desconfía». Los agentes han avisado a través de su perfil de Twitter ANA SOLÍS Lunes, 21 enero 2019, 16:41

«El otro día llamaron al timbre unos hombres para venderme unos perfumes, como no les abrí se enfadaron y me dijeron que solo por verlos no me iban a cobrar pero de muy mala gana, a lo que contesté que no me interesaba y se enfadaron llegando a decirme que soy una rata». Si te llega algún mensaje de estas características al Whatsapp, en el que se detalla una historia parecida, no lo dudes, desconfía y, sobre todo, no lo reenvíes a tus contactos, tal y como te pedirán. Pues se trata de un bulo y la Policía ya ha advertido sobre él: «¡Corta la cadena!».

Los agentes los han hecho a través de su perfil oficial de Twitter subiendo un pantallazo del mensaje y dejando claro que nada es cierto. Es un bulo que «solo pretende alarmar». Y es que el texto sigue detallando cómo a una amiga de quien lo envía «la durmieron en los baños de los cines Kinépolis y la robaron». Todo mentira.

La Policía ha tomado cartas en el asunto. «Luchamos contra los mensajes falsos que se viralizan sin control», apostillan desde el Cuerpo de Seguridad Nacional y añaden: «Desconfía si desconoces al remitente original».