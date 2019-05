El 'primo de Zumosol' confiesa haber sufrido acoso escolar «por feo y por bajito» Sergio Medialdea Sergio Medialdea, su nombre en la vida real, colabora con la Asociación no al Acoso Escolar (NACE), que ha presentado un decálogo para erradicar este problema | Estuvo a punto de suicidarse por el bullying que sufrió EL COMERCIO Gijón Miércoles, 8 mayo 2019, 09:50

Su nombre real es Sergio Medialdea, tiene 47 años, pero toda una generación de españoles le conoce como 'el primo de Zumosol'.

Medialdea se hizo popular en la década de los 90 por poner rostro a uno de los personajes televisivos de aquella época. Hoy, más de 25 años después, ha revelado que sufrió bullying cuando era pequeño por 'feo y bajito'. Un acoso que casi le lleva a suicidarse.

De pequeño, en el colegio, a Medialdea le llamaban «feo, bajito, muerto de hambre, hijo de la limpiadora». Años más tarde, ya adolescente, los insultos se tornaron en violencia física. «El primer día que entré me cogieron por banda tres chicos de COU y no pararon. Recuerdo perfectamente que un día me quitaron el bañador en la piscina y tuve que salir desnudo del agua. Me pegaban y me humillaban todos los días», ha revelado.

Por ello, y con dos libros editados, se ha abierto a su pasado tras haberse puesto en contacto y colaborado con la asociación Nace, que lucha contra el acoso escolar.

Esta organización ha presentado un decálogo para erradicar el bullying. Entre sus medidas, prevenir, formar a los profesores, informar a los padres, y, sobre todo, visibilizar este problema en los centros educativos porque «lo que no se nombre no existe».