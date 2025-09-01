La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto La primogénita de los Reyes inició este lunes su formación en la Academia General del Aire, donde recibirá las instrucciones del comandante Alberto Guzmán

La Princesa Leonor inició este 1 de septiembre su última etapa formativa castrense. La heredera de la Corona aterrizó hoy mismo en San Javier para formarse como piloto en la Academia General del Aire y durante estos próximos meses estará en manos de un asturiano para instruirse, concretamente del comandante Alberto Guzmán, que ya le ha enseñado en la primera jornada la aeronave que próximamente pilotará ella misma.

Poco más de dos meses antes de la llegada de la Princesa de Asturias a la base aérea de Murcia, el asturiano Alberto Guzmán fue el comandante del Ejercito del Aire encargado de pilotar el avión Pilatus PC-21 en el que iba el Rey Felipe VI y padre de la princesa. En aquel entonces se trataba de una celebración por los 40 años de la Patrulla Águila.

Las imágenes de la Princesa con el asturiano han sido unas de las más difundidas en todos los medios de comunicación nacionales al ser las primeras de Leonor con el uniforme ya y lista para compartir clase con otros 74 alumnos donde «será una más». Allí, como alférez de cuarto curso, se instruirá en el manejo del PC-21, en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros, según ha confirmado el director de la academia, el coronel Luis Felipe González.

La Princesa comentó antes de subir al Pilatus: «Muchas ganas de aprender a volar, pero…». A continuación escuchó con atención las indicaciones del comandante Guzmán, que le mostró las aplicaciones de la cabina.

Sus jornadas arrancarán a las 6.30 horas

En los días previos a la llegada de Leonor, la dirección de la base militar insistió en que «no habrá trato especial» para la futura monarca, cuya rutina en San Javier será la misma que para el resto de estudiantes. Sus jornadas empezarán con el toque de diana a las 6.30 de la mañana, desayunará con sus compañeros a las 7, dará clases hasta las 18 horas y dispondrá de horas libres para estudiar, hacer deporte o pasear hasta las 22 horas, cuando le tocará acostarse.

Aunque en la academia de la AGA Leonor será tratada como «una compañera más», la heredera al trono tendrá que compatibilizar su formación con la agenda institucional que establezca la Casa Real, como asistir al Día de la Fiesta Nacional y la entrega en Oviedo de los Premios Princesa de Asturias. También está previsto que en los próximos meses haga visitas oficiales a la sede del Gobierno regional, la Asamblea Regional y los ayuntamientos de los principales municipios.

