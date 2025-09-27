El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un ertzaina accede al interior de la prisión de Zaballa. Rafa Gutiérrez

Prisión para el maltratador al que le falló la pulsera y acosó a su ex en Vitoria

Violencia sobre la Mujer le da de plazo hasta mañana para retornar a Zaballa, de donde salió el martes. Lo primero que hizo fue acudir a la casa de su antigua pareja

David González

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:30

Mañana debe presentarse en la cárcel de Zaballa. Esa es la fecha límite que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria ha impuesto ... al maltratador que el martes, aprovechando un fallo en su pulsera telemática, alcanzó el portal de su antigua compañera sentimental y hasta le timbró «en varias ocasiones» pese a tenerlo expresamente prohibido por sentencia penal.

