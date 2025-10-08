El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El futbolista Rafa Mir el día que fue puesto a disposición judicial. EP

Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»

El futbolista del Elche C.F. tendrá que acudir a declarar de nuevo el próximo lunes 13 por la presunta violación a una joven en su casa de Bétera

Ignacio Cabanes

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:02

Comenta

El futbolista Rafa Mir, que actualmente milita en el Elche C.F., ha sido procesado por un delito de agresión sexual con introducción de miembro ... corporal por vía vaginal, «empleando violencia», por los hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2024 en su domicilio de la urbanización Torre En Conill de Bétera. El delantero, que jugaba en el Valencia C.F. cuando se produjo la violación denunciada por una joven a la que había conocido esa noche en una discoteca de Valencia, tendrá que acudir a declarar de nuevo, ya en calidad de procesado, el próximo lunes 13 de octubre en la plaza número ocho de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria, que instruye la causa contra él y un amigo, Pablo Jara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  2. 2 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  3. 3

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  4. 4 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  5. 5 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»
  8. 8 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  9. 9

    Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes
  10. 10 Detenido por segunda vez el hombre acusado de violar a su hija en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»

Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»