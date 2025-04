Coronavirus en Asturias | «Si puedo ayudar con un café, una comida o una ducha, es lo mínimo»

Eduardo Paneque Gijón Jueves, 26 de marzo 2020, 01:48 | Actualizado 09:51h. Comenta Compartir

Todo surgió de la forma más simple. Y espontánea. Gabriel González estaba hablando hace días con un amigo camionero y este le contaba las dificultades para encontrar lugares donde ducharse o tomar un plato caliente mientras están en ruta. «Me quedé con la copla y no dudé en ofrecer el piso que tengo aquí», cuenta. El aquí es junto al Hospital Valle del Nalón (Polígono de Riaño, Langreo) y el cómo, un llamamiento a través de redes sociales. En solo unas horas más de veinte mil personas habían interaccionado con él. «Me pasé todo el martes respondiendo a más de 800 mensajes, ¡hasta las tres de la madrugada!».

La masiva respuesta le ha obligado a montar el dispositivo en tiempo record. Ayer mismo hizo la compra. Fundamentalmente café, productos de desayuno, y desinfectantes: «Estableceré turnos de uno en uno, entre cada cual tendrán que esperar quince minutos para encargarme de la desinfección». A la entrada, y como si de un hotel se tratase, un paquete de bienvenida. Adaptado a las circunstancias, claro: guantes de látex y una mascarilla. «Somos personas, cada uno tiene un corazón, y si puedo ayudar lo hago sin problema». De hecho, deja claro que no quiere nada a cambio y rechazará cualquier ofrecimiento. «Si algún día surge, que me acerquen a Madrid, que me encanta viajar». Gabriel -porteador de profesión- también pone el menú (o microondas). Hoy: lentejas o fabes. «Donde comen dos, comen cuatro».