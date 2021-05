«No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo» Apoyo unánime a la respuesta del alcalde de la localidad castellonense de l'Alcora, Samuel Falomir, ante una pintada homófoba Tuit del alcalde l´Alcora, Samuel Falomir EL COMERCIO Gijón Viernes, 28 mayo 2021, 17:45

La respuesta que ha dado el alcalde de l´Alcora en Castellón, Samuel Falomir, a un ataque homófobo en forma de pintada ha despertado un aluvión de apoyos a través de las redes sociales en los que se alaba la «elegancia» e «inteligencia» de su tuit.

Samuel Falomir ha respondido en un tuit al autor de los grafitis homófobos que han aparecido en la localidad junto a otras tantas en instalaciones municipales dirigidas a la Policía Local, a la afición del Villarreal CF, a la directora de uno de los institutos de la población o a un burro propiedad de Falomir, entre otros. El edil del PSPV-PSOE en respuesta a la pintada que rezaba: 'El alcalde es maricón', ha contestado al autor de la gamberrada: «¿Ahora te enteras? No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo».

❌Hoy en l’Alcora han aparecido entre otras esta pintada. Mi pregunta al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricon, me indigna que ensucies nuestro pueblo. #AixíNoFemPoblepic.twitter.com/GcXrA0ejLA Samuel Falomir (@sfalomir) May 27, 2021

La réplica ha sido celebrada por numerosos usuarios de Twitter que han aplaudido tanto la forma como el fondo de su intervención. «No esperaba la repercusión, ni en los medios de comunicación ni en Twitter, que tampoco utilizo mucho, pero las visitas se han disparado», ha explicado Samuel Falomir.

Y la elegancia debe ser algo muy parecido a responder así. pic.twitter.com/ulVuuSz3pv pETERpOTER (@elpeterpoter) May 27, 2021