Rocco, el vigía del güisqui

Un cocker spaniel de un año llamado Rocco ha sido contratado por una destilería escocesa para detectar imperfecciones en las barricas de madera para el envejecimiento del güisqui. Si Rocco encuentra algún problema en las barricas de güisqui Grant's de Girvan, en el suroeste de Escocia, este será comunicado al director mundial de la marca, Chris Woof, un nombre que hace sonreír a los británicos por su apellido, que se traduce por «guau».

«La madera es un material natural, y la destilación del güisqui es un proceso orgánico, y nuestro trabajo es asegurarnos de que todo sea perfecto mientras el güisqui envejece en las barricas de roble», explicó Woof a la agencia de noticias británica PA. «El sentido del olfato de un perro como Rocco es 40 veces mayor que el de un ser humano, y hemos seleccionado y entrenado especialmente a Rocco para que detecte el olor de cualquier anomalía mientras el güisqui madura», añadió.

Rocco recibió seis meses de formación y el personal de Grant's le hizo una caseta especial en la destilería. «El ambiente se mejora con la presencia de Rocco y la gente no puede evitar sonreír», afirmó la jefa de equipo Lianne Noble, que cuidará del nuevo empleado. «Es un perro trabajador y no una mascota, por lo que tenemos directrices para asegurarnos de que no se le distraiga cuando se toma un descanso entre turnos, pero el aumento en la moral ha sido una alegría de ver», agregó.