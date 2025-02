Alertan del consumo de riesgo de bebidas energéticas entre los jóvenes

Alfonso Torices Madrid Lunes, 31 de mayo 2021, 19:10 Comenta Compartir

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alertó hoy de que el consumo excesivo de bebidas energéticas puede causar importantes problemas de salud, pero, además, puso especial énfasis en destacar el riesgo que corren los más jóvenes, porque son con mucha diferencia los que más las consumen y porque son a los que más daño pueden hacer sus azúcares y excitantes.

De cada diez latas de bebidas energéticas que se adquieren en España siete las toman menores de edad. Su consumo se ha disparado en los últimos años hasta representar ya el 2% de todas las ventas de bebidas refrescantes y las toman con frecuencia, como si de un simple refresco se tratase, el 40% de los jóvenes de 14 a 18 años, especialmente los varones, entre los quienes las consumen la mitad. Si estos datos no eran ya suficientemente preocupantes, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, desveló otros dos más: toman bebidas energéticas el 16% de los niños de 3 a 10 años y el 16% de los adolescentes y jóvenes que las beben las mezclan con alcohol.

El estudio realizado por el comité científico de la Aesan confirmó una recomendación ya realizada por la UE, que ingerir estas bebidas es peligroso para niños, embarazadas y madres lactantes, sobre todo las de las marcas que añaden ginseng o gingko, y que estos colectivos sociales no deberían tomarlas.

La investigación indica que un uso diario moderado puede provocar reducción de las horas de sueño e incluso insomnio y que un consumo excesivo puede derivar en problemas cardiovasculares, entre ellos taquicardias y arritmias, hematológicos, neurológicos y psicocomportamentales, como sobreexcitación y cuadros de ansiedad o depresivos. El motivo es la cafeína, uno de los componentes básicos de estas bebidas.

Topes por edades

Los investigadores han calculado que los chicos de 11 a 13 años, si no quieren correr serios riesgos de salud, no deben tomar más de 200 mililitros de bebidas energéticas al día; los de 12 a 17 años, un máximo de 250; los de 18 a 30 años, no más de 300; y los adultos que pesen más de 70 kilos nunca más de 400 mililitros al día. Estas cantidades equivalen a 1,4 miligramos de cafeína por día y kilo. Cantidades que suelen pasar casi todos los consumidores, pues las latas de marcas más habituales contienen entre 333 miligramos y 500. El estudio indica que se puede considerar consumo excesivo o de alto riesgo el que sobrepasa los 400 mililitros diarios en adolescentes, los 500 en jóvenes y los 650 en adultos.

Algo parecido ocurre con el azúcar, otro de sus habituales ingredientes, y con el riesgo de la obesidad. La Aesan recuerda que está desaconsejado que el azúcar supere el 10% de la energía de una dieta normal, cantidad que se puede alcanzar con tomar una simple lata energética de 250 mililitros.

El consumo excesivo de estas bebidas también pueda causar problemas de interacción con medicamentos de los extractos de plantas que contienen y casos de hipervitaminosis, sobre todo con la vitamina B3 (ácido nicotínico) que suelen contener. Sin embargo, otro de los usos más desaconsejables es su mezcla con bebidas alcohólicas. La falsa sensación de bienestar de los productos energéticos enmascara los efectos del alcohol, lo que puede conducir a borracheras más severas e incluso a comas etílicos.

Las conclusiones del informe han llevado a Garzón a comprometerse con que su ministerio va a realizar una regulación específica para las bebidas energéticas. Entre otras medidas se les podría obligar a que especifiquen en su etiquetado la cantidad exacta de cada uno de sus componentes y sus riesgos; limitar su publicidad, sobre todo entre los jóvenes; y obligar a las marcas a cumplir su compromiso de no vender envases de 500 mililitros. Además, el ministro quiere realizar un plan de información al consumidor, sobre todo enfocado a los padres y los jóvenes, para explicarles los riesgos del consumo excesivo de estos productos.