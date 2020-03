«Italia es la referencia porque pasan las cosas con dos semanas de antelación» Juan González Armengol, en una imagen de archivo. El doctor Juan González Armengol, experto en urgencias, reclama que la población haga «un uso racional» de los hospitales DANIEL ROLDÁN Madrid Lunes, 9 marzo 2020, 22:30

Los expertos sospechaban que más pronto que tarde el escenario de contención que el Ministerio de Sanidad defendía ante la crisis del coronavirus se iba a acabar. Los datos del fin de semana y, sobre todo, el espectacular ascenso ocurrido durante la mañana del lunes, provocaron que se subiera a la categoría de «contención reforzada», como la denominó el ministro Salvador Illa. «Era cuestión de tiempo. Italia es la referencia porque allí están pasando las cosas con dos semanas de antelación respecto a aquí», apuntó Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).

Todavía no se ha pasado lo peor. «Hay que ver lo que está sucediendo en Italia. Somos espejos», recalca el doctor, que comparte la decisión tomada por las autoridades ante el repunte de los casos. «Estamos haciendo planes de adaptación para los perfiles de pacientes que nos van a llegar, con problemas respiratorios o sin ellos», explica González Armengol, que recalca lo que comentó hace unos días el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

«La población debe seguir con todas las recomendaciones, y no tomar decisiones por libre»

El virus del COVID-19 es una enfermedad «banal» que no hay que perder de vista por su poder de contagio, «sobre todo con las personas más vulnerables». «Son cifras importantes muy importantes», indicó el presidente de Semes, que recalcó la necesidad de tomar «medidas conjuntas» y no por separado. «La población debe seguir con todas las recomendaciones. No hay que tomar decisiones por libre. Son absolutamente necesarias», indicó González Armengol.

Además, apuntó que hay que realizar un «uso racional» de los hospitales. «No hay que ir si no es indispensable porque son lugares en los que los virus circulan y uno se puede contagiar. Es fundamental que no vengan las personas de perfil de riesgo. Es mejor pasarlo en casa con control. Como la gripe», apuntó el máximo responsable de Semes.

También destacó la importancia de contar con todo el material posible y que funcione la «solidaridad» entre centros sanitarios, aunque los sindicatos denunciaron que en varios hospitales de Madrid está habiendo desabastecimiento de medios de prevención. CSIF recibió varias quejas del hospital Clínico por el «escaso» suministro de mascarillas y guantes. La central sindical también denunció que esta escasez de material se está dando en las cárceles españolas, cuyos funcionarios carecen de «un protocolo específico que atienda a las particularidades de un espacio como el de una prisión».