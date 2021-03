Ayuso se abre a aceptar el cierre perimetral de Madrid La presidenta regional asegura que le «repugna» esta medida, pero da pasos para sumarse al consenso del Consejo Interterritorial de mañana Isabel Díaz Ayuso. / EP ÁLVARO SOTO Madrid Martes, 9 marzo 2021, 15:29

El consenso en el Consejo Interterritorial de mañana sobre las restricciones para Semana Santa está más cerca. La comunidad más reacia a establecer un plan común, Madrid, se ha abierto a asumir las recomendaciones que se adopten en el cónclave que reunirá al Ministerio de Sanidad con las autonomías este miércoles. Eso sí, si acaba aceptando, no lo hará de buena gana. «Yo cumplo escrupulosamente las normas establecidas y la ley porque no soy ni independentista ni arribista, pero me repugna cerrar por cerrar sin informes sanitarios. Eso es un abuso de poder», ha asegurado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en La Sexta.

Madrid se ha quedado prácticamente sola en su postura de defender la apertura total de las comunidades durante la Semana Santa. Comunidades socialistas, nacionalistas y también populares ya manifestaron en el Consejo Interterritorial del pasado miércoles, y lo han seguido haciendo durante esta semana, su predisposición a dar por bueno el plan del Ministerio de Sanidad, que implica cerrar las autonomías y evitar los viajes innecesarios. Son las dos medidas más importantes que propondrá a los consejeros la ministra Carolina Darias, toda vez que Sanidad quiere que el acuerdo sea de mínimos y que las comunidades tengan cierto margen para decidir, por ejemplo, si permiten o no la movilidad dentro de sus territorios.

Pero antes de ceder, el Gobierno de Ayuso jugará su última baza en el Consejo Interterritorial para tratar de convencer al resto de las autonomías. «Madrid puede seguir operando con las normas que le están funcionando relativamente bien y siempre llamando a la prudencia porque es algo que no hemos dejado de hacer en ningún momento», ha afirmado la presidenta.

El resto de las autonomías, más allá de algunas quejas (Galicia o Andalucía) por el modo en que el ministerio está llevando la negociación, incluida la filtración de un acuerdo que no era tal el pasado jueves, trabajan con la idea de un cierre perimetral durante los próximos periodos festivos, el puente de San José y Semana Santa. Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha o La Rioja se han pronunciado tajantemente en esta dirección. Y en la práctica, si todas las comunidades acuerdan que no se pueda abandonar su territorio, la decisión de Madrid de mantener abierto su territorio sería solo simbólico.

Darias ha pedido en los últimos días un acuerdo de mínimos entre las regiones cuanto antes para que los ciudadanos sepan a qué atenerse en las próximas festividades. También ha argumentado que las decisiones del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento, aunque en realidad, son únicamente recomendaciones. «Voy a luchar que haya consenso también en la Comunidad de Madrid. Es necesario que en el próximo Consejo Interterritorial [este miércoles] lleguemos a consensos. Lo que se apruebe en el Consejo es de obligado cumplimiento y es una continuación del decreto de alarma. Espero y deseo que el consenso sea posible», dijo la ministra el martes.