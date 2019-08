Los casos de sarampión en España durante 2019 son importados Una mujer se vacuna contra el sarampión en Almería. / Archivo La Organización Mundial de la Salud constata la ausencia de una transmisión vírica del virus, que se ha convertido en un problema a escala global DANIEL ROLDÁN Madrid Viernes, 16 agosto 2019, 13:42

La Comisión de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola en Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ente que evalúa anualmente la situación de cada país y monitoriza los progresos hacia la eliminación, confirmó al Ministerio de Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de que España es un país libre de transmisión endémica de estos virus. Todos los casos que se han producido hasta el 21 de junio (233) fueron importados, lo que convierte al país en una 'isla' en la lucha contra esta enfermedad porque esta misma semana, la OMS alertaba que los casos de sarampión en el mundo se estaban triplicando.

No es la primera vez que España consigue esta calificación. El estado de eliminación de rubeola se logró por primera vez en 2015 y para sarampión en 2016. Para verificar el estado de eliminación de las dos enfermedades, la OMS establece como requisitos que el país disponga de un sistema de vigilancia de alta calidad y que haya demostrado durante tres años consecutivos (36 meses) que no ha habido transmisión endémica. Se considera que no hay transmisión endémica cuando la transmisión del virus persiste menos de doce meses, o lo que es lo mismo, cuando la transmisión del virus se interrumpe antes de un año.

«Se trata de un éxito del Sistema Nacional de Salud», apuntó la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, que agradeció «la coordinación y la alta implicación de los profesionales sanitarios, en primer lugar, y también el trabajo realizado por las comunidades autónomas».

Además, los 233 casos de sarampión confirmados en nuestro país entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2019 son casos importados o secundarios a estos y la transmisión se ha interrumpido con facilidad. En relación con la rubeola no se ha detectado ningún caso. «Entre todos hemos conseguido mantener este importante logro», señaló Carcedo. La ministra destacó las altas coberturas de vacunación alcanzadas en nuestro país, «a lo que contribuye la existencia de un calendario común».

Preocupación

En el resto del planeta, la situación es mucho más preocupante. Los casos de sarampión en todo el mundo casi se han triplicado desde enero en comparación con el mismo periodo del año pasado: se registraron 364.808 casos, frente a 129.239 el año pasado en igual periodo. Se trata de las cifras «más elevadas» registradas desde 2006, indicó el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier. Los mayores números de casos se registraron en República Democrática del Congo, Madagascar y Ucrania.

Otros brotes importantes de esta enfermedad se han desarrollado en Angola, Camerún, Chad, Kazajistán, Nigeria, Filipinas, Sudán del Sur, Sudán y Tailandia. Estados Unidos, por su parte, ha constatado el mayor número de casos de sarampión en 25 años. En el caso de Madagascar, «sin embargo, el número de casos ha disminuido de forma considerable en los últimos meses», como consecuencia de las campañas nacionales de vacunación de urgencia contra el sarampión, reveló la OMS.

El sarampión y la rubeola son enfermedades de la infancia, altamente contagiosas, y causantes de mortalidad e importantes complicaciones, especialmente en adultos jóvenes. Además, la rubeola es particularmente grave en mujeres embarazadas porque puede provocar graves malformaciones congénitas.