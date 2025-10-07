El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un plato con alimentos beneficiosos para el colesterol. Fotolia
La nutrición que funciona

Los consejos de la experta en nutrición Laura Pire cuando el colesterol no depende de tu voluntad

A veces no basta con seguir una dieta rigurosa, bajar de peso y quitar lácteos, embutido y marisco

Laura Pire

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 18:22

Comenta

Esta información está destinada a ayudar a todas esas personas a las que les ha llegado el momento de medicarse para bajar su colesterol, han hecho todo lo posible por evitarlo, pero aquello no baja. Dieta rigurosa, bajar de peso, quitar lácteos, embutido, marisco, y no solo no baja sino que sube. Parece un fracaso total pero cuando lo tienes escrito en tu destino genético, va a subir sí o sí. Los que trabajamos viendo analitica y recomendando cambios alimenticios, lo vemos a diario. Ya me gustaría deciros otra cosa.

Las recomendaciones cambian y a veces son dudosas. Parece que lo que se dice ahora es que en vez de calcular el colesterol bueno como parámetro que compense el malo, se mira solo el malo para saber si estamos ante una situación de riesgo cardiovascular. Mientras la comunidad científica nos decidimos en saber qué es lo mejor para todos, yo sugiero acoger la medicación como una forma de seguir disfrutando de las comidas ricas y de esos extras de grasa que tanto nos alegran los fines de semana. Si tienes dudas o necesitas una valoración más personal y adaptada a nuestro organismo, la solución más especializada la tiene un cardiólogo. No dudéis en consultar y de paso aprovechar a hacer una revisión del corazón, que nunca sobra.

