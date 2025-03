«No conviene decir que hay cero muertos, la población subestima el riesgo»

Álvaro Soto Madrid Domingo, 7 de junio 2020, 00:25 | Actualizado 12:04h. Comenta Compartir

Rafael Bengoa (Caracas, 1952) es uno de los grandes expertos españoles en sanidad. Médico y profesor, dirigió durante 14 años el área de Sistemas de Salud de la OMS y a su regreso a España, ocupó el cargo de consejero de Salud en el Ejecutivo del lehendakari socialista Patxi López. Ahora codirige el instituto de salud y estrategia SI-Health. Medios de comunicación internacionales como Financial Times o Sky News, que han elaborado informaciones sobre el desajuste de los datos de España respecto al coronavirus, han acudido a él para encontrar respuestas.

–¿Qué ocurre con las cifras de la Covid-19 para que se estén produciendo estos desfases?

–Igual que otros asuntos durante esta pandemia, como el material de protección, el de los datos nos ha pillado de forma no completamente preparada. Ha ocurrido lo mismo en Francia o Reino Unido. No tenemos un sistema de armonización entre las comunidades autónomas y el Gobierno central y entre las diferentes agencias centrales. Ahora estamos intentando sobrevivir e identificar la información en tiempo real para tomar decisiones políticas y técnicas. Y sí, por esta falta de preparación, existe una cierta inconsistencia en los datos.

–¿Cómo explicaría los 16.000 fallecidos que separan las cifras del Gobierno de otras estimaciones?

–Lo primero es que habrá fallecidos por Covid que se comunicarán a posteriori porque el proceso de certificación fallecimientos aún no está cerrado. El número que da el Gobierno subirá y ellos son conscientes, no están escondiendo nada. Simplemente, están diciendo que están comunicando los fallecidos que reciben desde las comunidades autónomas. Aun así, esto no justifica la diferencia, así que sucederán otras cosas. Habrá fallecimientos por causas similares a las de Covid, como gripes, que no serán Covid; habrá muertes que hayan sido por Covid, pero que nunca sabremos si fueron por Covid porque no podrán ser confirmadas; y habrá personas que no han fallecido por Covid. Tendremos que esperar al final de la pandemia para saberlo. Pero debemos tener en cuenta que el proceso de recogida de datos en tiempo real es muy complejo.

–Según los datos del Gobierno en la última semana, los muertos han sido, en la mayor parte de los días, cero o uno. ¿Puede ser así?

–El Gobierno sabe que no es así, pero hay que separar los datos del proceso de comunicación: no hay errores en los datos, hay falta de armonización. Sanidad está en esa inconsistencia entre las diferentes fuentes. El problema es que, como ciudadano, si me dicen que no hay ningún muerto en un día, puedo tener una reacción emocional y cambiar mi comportamiento porque pienso que el riesgo ha bajado, cuando efectivamente, el riesgo no ha bajado. Yo puedo subestimar el riesgo por la información que recibo. La conclusión es que no es conveniente decir que hay cero muertos porque eso lleva a la ciudadanía a cambiar de comportamiento. El riesgo sigue ahí y es muy importante que mantengamos la tensión. Lo que debería saber la ciudadanía, insisto, es que hay falta de armonización en los datos.

–Entonces, ¿quizá sería mejor comunicar la información no todos los días, sino, por ejemplo, una vez a la semana, cuando esté más depurada?

–Sí, y compararla con semanas anteriores. Además, tenemos que centrarnos más en los datos de infecciones, que son los que nos deben guiar en la desescalada.

–¿Qué nota le pondría a la gestión del Gobierno en la crisis?

–Habría que tener en cuenta que el Gobierno ha codecidido con las comunidades autónomas en algunos aspectos. Pero yo diría que España, igual que otros países, ha actuado tarde y bien. El confinamiento ha funcionado, la desescalada ha funcionado, vamos a controlar los microbrotes... Pero al principio perdimos dos semanas, y eso ya lo acepta todo el mundo.

–¿Las autoridades españolas le han pedido su colaboración?

–No. Otros países me la han pedido, pero no el mío.