La actividad física reduce el riesgo de padecer siete tipos de cáncer

Que la actividad física regular está asociada con un menor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer no es algo nuevo. Por ejemplo, se demostró que las mujeres que hacían deporte con regularidad tenían un menor riesgo de desarrollar un tumor de mama. Pero la relación entre deporte y cáncer no había sido descrita de forma más amplia y, especialmente, no se había cuantificado cuánto tiempo ni a qué intensidad era necesario ejercitarse para contrarrestar el riesgo de padecer esta enfermedad.

Ahora, un grupo de investigadores del National Cancer Institute, la American Cancer Society y el Harvard Chan School, lo ha hecho a través del análisis de los hábitos y el estado de salud de 755.000 adultos (un 53% mujeres) y ayer publicaron sus conclusiones en el Journal of Clinical Oncology. «En comparación con no hacer nada, la actividad física en la cantidad recomendada se asoció con un riesgo significativamente menor de siete tipos de cáncer», afirman.

Estudiaron 15, pero solo obtuvieron resultados relevantes en el de mama, el de colon, el de riñón, el de hígado, el linfoma no Hodgkin en mujeres, el de endometrio y el mieloma. Y más importante aún –el verdadero objeto del estudio–, han actualizado la pauta que debe ser seguida para que la actividad física tenga un efecto en este sentido. Así, hay que aspirar a realizar entre 2,5 y 5 horas a la semana de actividad moderada. Si se ejercita de forma vigorosa es suficiente con entre 1,25 a 2,5 horas.

Por actividad moderada entendemos, por ejemplo, caminar a paso rápido (al menos 5 km/h). Pero se puede ser más preciso ahora que se han popularizado las pulseras de actividad que miden cuántas calorías se queman en función de las características físicas de su usuario, tanto en reposo como durante el ejercicio. La regla que usaron los investigadores es la siguiente: intensidad moderada es aquella que te hace quemar de tres a seis veces más energía que la que tu cuerpo gasta en reposo e intensidad vigorosa es la que quema más de seis veces. En esta horquilla ya se puede elegir el deporte a realizar en el tiempo libre.

A partir de esta información, los investigadores observaron claros beneficios y establecieron porcentajes. Así, por ejemplo, un hombre que da un paseo a 5 km/h cuatro veces a la semana durante 37 minutos tiene un 8% menos de riesgo de cáncer de colon y un 11% menos en el caso del de riñón. También se reducen la probabilidad de desarrollar mieloma (en un 14%) y cáncer de hígado (en un 18%). En el caso de una mujer, disminuyen sus papeletas en el cáncer de mama en un 6%, de endometrio en un 10% y en linfoma de Hodgkin en un 11%.

En los resultados destacan también una relación directa entre la intensidad y la reducción de la probabilidad. Cuando el gasto energético semanal era mayor, los beneficios se multiplicaban. Por ejemplo, si la actividad era vigorosa, durante media hora cinco veces a la semana, tenía un riesgo 14% menor de sufrir cáncer de colon o 27% menor de cáncer de hígado. Hay dos de ellos en los que los resultados fueron más llamativos: el de hígado y el de mama. Precisamente, la influencia directa que tiene en las hormonas y en la glucosa el ejercicio físico puede explicar que tenga más efecto en estos dos tipos de cáncer.

La directora científica del estudio, Alpa Patel, explicó que las recomendaciones de actividad físicas para estar saludables se han basado tradicionalmente en el impacto que tienen en enfermedades cardiovasculares o la diabetes. «Pero estos datos brindan ahora un fuerte respaldo a que estos niveles también son importantes para la prevención del cáncer», añadió.

Para los investigadores, este conocimiento sobre la relación directa dosis-respuesta es fundamental porque aporta una nueva visión a la hora de recomendar una cantidad de actividad a los pacientes de la sanidad en aras de la prevención. Una prioridad para la comunidad médica si se tiene en cuenta que, en España, se estima que el año 2019 acabe con 277.234 nuevos diagnósticos de cáncer, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), un 12% más que en 2015.