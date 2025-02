Enfermos de coronavirus todos los días durante más de un año

¿Cómo sería sufrir covid-19 todos los días durante un año? Una parte de quienes se contagiaron durante la primera ola, en la primavera del año pasado, conocen esa sensación. Son los pacientes de covid persistente, una dolencia derivada de la infección por coronavirus y que dificulta, hasta hacerla casi imposible en algunos casos, una vuelta a la normalidad tras el contagio.

Queda mucho por averiguar todavía, pero los especialistas ya han lanzado una definición de covid persistente que aspira a ser canónica. Sería la enfermedad que sufren «pacientes con antecedentes de afectación generalmente leve o moderada en la fase aguda de la covid-19, pero que pasadas cuatro e incluso doce semanas, siguen presentando sintomatología muy variada, frecuentemente fluctuante e incapacitante, que no se explica por una enfermedad subyacente alternativa», explica Lorenzo Armenteros, coordinador del grupo de trabajo Covid Persistente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), durante el debate 'Síndrome post-covid, una enfermedad no resuelta', celebrado en la Fundación Areces la semana pasada. La covid persistente, además, no debe confundirse con las secuelas que genera la enfermedad en muchos pacientes, pero que se explican por los daños estructurales que sufre el organismo después de las complicaciones sufridas.

Las investigaciones sobre la covid persistente muestran que se trata de un mal de mil caras, o en realidad, de 201, tantos como síntomas se han identificado hasta ahora. Los de mayor incidencia son el cansancio, que afecta al 95% de los pacientes; el malestar general, también presente en el 95% de los casos; los dolores de cabeza (86%); alteraciones en el estado de ánimo (86%); dolores musculares (82%); la falta de aire o disnea (78%); dolores articulares (79%); falta de concentración o niebla mental en el 78% de los casos, según un estudio realizado por la SEMG. «Hay otros muchos síntomas descritos con alta incidencia y que impiden a estos pacientes llevar una vida normal», subraya Armenteros.

El perfil de los enfermos de covid persistente sería el de una mujer entre 35 y 50 años, pero puede darse en todos los pacientes. Otro de los misterios de la enfermedad se encuentra en su prevalencia. El estudio de los médicos de familia encontró que hasta el 15% de los pacientes padecía la enfermedad (una cifra que haría que, actualmente, aproximadamente un millón de personas la estén padeciendo en España), pero otras investigaciones, como la llevada a cabo por el departamento de medicina interna del Hospital de Barcelona con 300 personas, muestra el 50% de los pacientes ingresados con coronavirus en este centro ha seguido mostrando síntomas de la enfermedad siete meses después de haber recibido el alta; entre ellos, trastornos psicológicos (49%), astenia o fatiga generalizada (27%) y disnea o dificultad para respirar (10%).

Entre tantas malas noticias, sin embargo, aparece una esperanza en el horizonte para los pacientes de covid persistente, y es la vacunación. Varios estudios preliminares muestran que una parte importante de los enfermos mejora tras recibir las dosis, aunque también aquí aparece un lado oscuro. Pero en algunos casos, ha ocurrido lo contrario y los pacientes han empeorado. Los expertos tratan de averiguar las claves de ambas situaciones y la SEMG está trabajando en un proyecto para «caracterizar qué pacientes con covid persistente se podrían beneficiar de la vacunación y cuáles podrían no mejorar o, incluso, empeorar con la vacuna; o si el efecto varía con el tipo de vacuna administrada». A través de un cuestionario, a los participantes se les pregunta qué sintomas tenían cuando se contagiaron, con qué intensidad y que variaciones notaron tras la vacunación.