El 82,9% de los españoles quiere vacunarse cuando llegue su turno

Los dos primeros meses de la campaña de vacunación están acabando con las dudas de la población. El 82,9% de los españoles está dispuesto a inmunizarse cuando le llegue su turno, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presentado este jueves. La cifra representa un aumento de 10 puntos respecto a enero, cuando el 72,5% de los consultados se inclinaba por vacunarse.

Al mismo tiempo que aumentan los que van a inmunizarse, disminuye el número de los que en ningún se van a vacunar. Ahora son únicamente el 6,5% de la población, mientras que en enero representaban el 16,5% y en noviembre, el 47%, más que los que entonces sí querían vacunarse, el 36,8% de los españoles. Entre los que pretenden no inmunizarse, el 31,2% afirma que no se fía de las vacunas, el 18,5% no lo haría por miedo a los efectos secundarios, el 9,2% prefiere esperar a ver cómo funcionan y el 8,3% no cree que sean eficaces.

Sobre las restricciones, la inmensa mayoría de los consultados, el 65,4%, subraya que «habría que tomar medidas más exigentes», mientras que el 9% opina que «podíamos continuar como estamos». El 65% de los participantes considera que el Gobierno y las autonomías deben colaborar en la lucha contra la pandemia, pero el 18,2% indica que debe ser una tarea en la que la labor primordial fuera del Ejecutivo central.

Además, el 47,3% de los entrevistados sostiene que «seguimos en el peor momento» de la emergencia sanitaria e incluso el 24,5% se muestra más pesimista y asegura que «lo peor está por llegar». Al 46,6% le preocupa sobre todo los efectos sobre la salud de la covid-19, al 16,3%, las consecuencias sobre la economía y al 36,5%, ambos por igual.