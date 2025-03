El Gobierno estudia permisos retribuidos o bajas para padres con niños en cuarentena

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 26 de agosto 2020 | Actualizado 27/08/2020 13:36h. Comenta Compartir

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado que su departamento está estudiando fórmulas para los padres que tengan que quedarse en casa cuidando a sus hijos en caso de una cuarentena. El Gobierno se plantea dos opciones: un permiso retribuido, que habría que negociar con el Ministerio de Trabajo; o una baja laboral que permita a los padres ausentarse de su trabajo, posibilidad que se explora con el Ministerio de Sanidad.

«Aún no hay nada decidido», ha afirmado Celaá en la Cadena Ser. «Hay tiempo aún de gestionarlo porque ya conocemos lo que es una baja laboral. Las prisas no se acomodan con la realidad», ha subrayado.

La ministra ha insistido en que «la vuelta al cole tiene que ser presencial». «No podemos cargar a las familias con más incertidumbre. Nos toca revisar parte del trabajo que ya hicimos. Desde mayo lo conocen ese trabajo las comunidades, por lo tanto, no partimos de cero», ha afirmado, en respuesta a las críticas de Unidas Podemos por la «inacción» del Ministerio de Educación.

«No le pregunté a Pablo Iglesias por las críticas porque no las he escuchado. No voy a distraerme. Hay mucho trabajo«, ha zanjado Celaá, que ha explicado las hojas de ruta que maneja su departamento. »Hay dos documentos importantes de base. Uno de vuelta a clase con catorce puntos que sigue vigente. Y otro, elaborado con Sanidad sobre prevención e higiene que también sigue vigente. Ahora queremos ajustar cuestiones como el uso más o menos generalizado de la mascarilla«, ha indicado.

Huelga por las condiciones en la vuelta al curso escolar El Sindicato de Estudiantes ha anunciado este miércoles que convocará una huelga estudiantil en toda España los días 16, 17 y 18 de septiembre como medida de protesta por las condiciones en que se iniciará el curso escolar 2020-2021. En las puertas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, ha hecho un llamamiento a todos los estudiantes a apoyar esta huelga para exigir que no se vuelva a repetir el «desastre» de la educación «online» del pasado curso y que se deje de criminalizar a los jóvenes por los rebrotes y por la situación de la educación. «Los jóvenes queremos volver a clase», ha enfatizado y también ha informado de que el sindicato pide a la ministra Isabel Celaá un plan de rescate de la escuela pública.