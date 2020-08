Illa vaticina que la vacuna de Oxford estará disponible a finales de año en España El ministro asegura que España y la Unión Europea mantienen negociaciones con una media docena de farmacéuticas DANIEL ROLDÁN Madrid Miércoles, 26 agosto 2020, 20:43

La ansiada vacuna contra el SARS-CoV-2 parece que está más cerca que nunca. Tocándose con los dedos. Eso es, al menos, lo que transmiten las empresas farmacéuticas que están trabajando a la carrera para poder dar una solución a la pandemia y distintos Gobiernos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, vaticinó este miércoles que la vacuna que están desarrollando los investigadores de la Universidad de Oxford -con el apoyo de AstraZeneca- puede llegar a España antes de que termine 2020.

«Podríamos tener las primeras dosis a finales de diciembre», avanzó Illa durante una entrevista en La Sexta. Este antiviral se encuentra a punto de terminar la fase 3 de ensayos, probándose con voluntarios. Precisamente uno de los participantes en este estudio, el enfermero Joan Pons, explicó que no había tenido ningún síntoma adverso, aunque reconoció que algunos otros voluntarios sufrieron dolor de cabeza o malestar que fue solventado «con un poco de paracetamol». «Todas las semanas me hacen pruebas. He generado muchos anticuerpos», indicó en Telecinco.

Los investigadores y la empresa británica son tan optimistas sobre el resultado de la vacuna que ya han comenzado a fabricarla en la India, según indicó Pons. También barajan una fecha para su puesta en el mercado: el 3 de noviembre.

Pero antes, deberá tener el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Hemos de ver que las fases finales de investigación de esta vacuna dan un resultado satisfactorio», comentó el titular de Sanidad, que recalcó que el acuerdo con AstraZeneca es fruto de los memorandos firmados para trabajar en una postura común desde la Unión Europea lo que permite tener «un mayor poder de negociación con las distintas compañías». «Impedirá que haya una carrera entre países por ver quien tiene primero la vacuna», apuntó Illa.

El ministro también incidió en que España tiene acuerdos «muy avanzados» con otras cuatro compañías y se negocia con otras dos. «A lo largo de los próximos días podremos ir dando a conocer distintos acuerdos que se hayan cerrado a nivel europeo», adelantó.