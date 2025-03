Sanidad sostiene que la segunda oleada tiende a «estabilizarse» El ministro Illa insiste en que la epidemia no está fuera de control a nivel nacional

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Jueves, 17 de septiembre 2020, 10:41 | Actualizado 19:56h.

En el Ministerio de Sanidad tienen prohibido volver a usar las expresiones «alcanzar el pico» o «doblar la curva» porque recuerdan demasiado a los peores días de la pandemia de la pasada primavera. El nuevo término para referirse a que la transmisión sigue creciendo pero ya no lo hace a los ritmos de las últimas semanas es «estabilización». Y en Sanidad están convencidos de que, más allá de la delicadísima situación de Madrid y de las coyunturas todavía complicadas que viven otras zonas con alta transmisión, a nivel nacional la pandemia tiende a «estabilizarse» desde que comenzó septiembre.

El titular de Sanidad, Salvador Illa, insistió en que la epidemia no está fuera de control a nivel nacional y que las autonomías con los instrumentos que tienen pueden ser capaces de reducir la transmisión. En particular, el ministro se refirió a los casos de Aragón y Cataluña, las dos comunidades que inauguraron la entrada en la 'nueva normalidad' en junio y julio con altas tasas de transmisión por brotes entre temporeros y por focos en locales de ocio, y que han logrado atajar esa tendencia hasta situarse en esa «situación de estabilidad».

Illa defendió que, a pesar de los continuos rebrotes y la fuerte incidencia acumulada en muchas autonomías, las comunidades tienen todavía «recorrido» para frenar la transmisión sin necesidad de que Sanidad tuviera que volver a asumir el mando único como hizo durante el estado de alarma.

El ministro, que rechazó las comparaciones con otros países para no polemizar sobre la calidad de los datos de otros estados, defendió, no obstante, la gestión de su departamento durante las semanas que Sanidad ejerció ese mando único. «El objetivo marcado no era tener cero casos, sino un control de la pandemia con el fin de evitar que los contagios volvieran a impedir un funcionamiento normal del sistema hospitalario. Y esto se está consiguiendo por el momento», destacó Salvador Illa.