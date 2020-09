En directo | Las nuevas medidas frente a la covid de la Comunidad de Madrid

Javier Varela

Un juzgado de León obliga a escolarizar a un niño contra el criterio de su madre

El Juzgado de Familia de León ha dado la razón a un padre que quería escolarizar a su hijo de 5 años frente a la decisión contraria de la madre, quien no quería llevarle al colegio por temor a que se contagiase de covid-19. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Juzgado entiende, en sintonía con el Ministerio Fiscal, que actúa en interés del menor. "El derecho a la educación es del menor no del padre ni de la madre, y un niño a esa edad más que aprender va al colegio a socializarse y eso no puede hacerse con la madre y los abuelos maternos, los cuales atendiendo a las circunstancias expuestas no están exentos del riesgo de contagio de la enfermedad", señala el auto del Juzgado.