Laura Pire, nutricionista: «El chocolate, del más puro posible, tiene un efecto bastante similar al del café»

Parece una nueva moda para modernos chic el tema de tomar una onza de chocolate negro después de las comidas, pero es más viejo que la tos.

El chocolate, del más puro posible, tiene un efecto bastante similar al que tiene el café. Ese pellizco de amargor además, nos da un estímulo de sabor que anima y espabila sin ponernos nerviosos. Hay alguna conocida conexión hormonal entre el estrés, la subida del cortisol y el aumento de la tensión arterial que el chocolate, gracias a sus componentes, es capaz de regular suavemente. No podemos negarnos a la evidencia.

Otra cosa es darle al chocolate con leche, con azúcar, con todo tipo de toppings folklóricos y ahí ya os digo yo que no. Que es chuchería sin excusa healthy. El que le apetezca, que lo disfrute pero no en pos de algún beneficio en la salud, que no cuela.

