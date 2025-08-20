Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar» La nutricionista Laura Pire aborda prácticas cotidianas que nos dificultan mantener una dieta saludable y da recomendaciones para evitarlas

Respecto al orden que solemos necesitar después de las vacaciones, de tantas barras libres y de tanto 'todo incluido', se me ocurre señalar costumbres dañinas para lo que significa hacer menús sanos y que no engorden. Ya sé que no es lo más importante en la vida, pero a veces, por salud, hay que adelgazar. Es así. Y necesitamos ayuda.

Lo más obvio es que no haya tonterías ricas por casa y, menos, por un futurible tan manido como es el de que una visita va a llegar en un momento donde no habrá ningún sitio a un kilómetro a la redonda donde comprar galletas saladas. Creo que, a no ser que vivamos muy en el monte, eso no va a pasar.

Tener sobrinos, nietos o familiares que agasajar, suele ser otra de las grandes excusas para meter cuatro 'bobadinas' en el carro de la compra. El chocolate de fulanito, los cheetos de la novia del otro... Suelen ser cosas así. Estemos atentos porque, igual, desactivar esta costumbre nos puede ayudar.

Y es cierto: si no lo hay, no lo comemos. Ayudémonos a comer mejor. Además, cuando hagamos algo especial de verdad, nos va a prestar mucho más.

