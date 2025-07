Recomendaciones para llegar a septiembre sin engordar

Laura Pire Martes, 29 de julio 2025, 11:00 Compartir

Esta es la cuestión: disfrutar del verano comiendo rico, pero sin engordar.

A veces, las cosas que más nos engordan son los pequeños hábitos relacionados con alimentos 'saludables' que quedan perdonados a todos los niveles. Si suena sano, no engorda.

Más o menos, ese es el conocimiento dietético que tienen algunas personas y por esta razón no se entiende el coger peso. Parece una maldición genética. «!Pero si como sano!», aseguran. Claro que sí. Comemos muy sano, pero muy calórico. Ejemplo: el salmorejo.

Receta con pan y bien de aceite oliva virgen primera presión en frío. Un vaso, 300 calorías. Este es un clásico. Si lo tomamos como aperitivo, como media mañana, para merendar o cuando tengo un poco de 'gusa', igual nos estamos encajando 1.200 calorías. Cuidadín.

Otro error muy común es este otro: salir todas las tardes a tomar algo rollo veraneo y de perdidos, al río.

Esta es la reflexión incorrecta: «Como he salido a tomar algo, ya que la estoy liando, pues voy a comerme todas estas chuminadas que me ponen y luego no ceno. Así compenso….». Pues esta es una de las más potentes maneras de subir de peso a corto plazo.

Truco: sal, toma algo, no comas los pinchos, aguanta y cena en casa correctamente como un paisano/a. Verás que sí se puede salir sin engordar.

