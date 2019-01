Michael Robinson: «El cáncer no es una sentencia de muerte» Michael Robinson. / Canal+ El exfutbolista y comentarista de televisión cuenta su experiencia contra el cáncer ÁLVARO SOTO Madrid Lunes, 28 enero 2019, 13:49

«Estoy muy sorprendido de la tranquilidad con la que hablo de esto», dice el exfutbolista y comentarista de televisión Michael Robinson. «Esto» es un melanoma maligno, un tipo de cáncer de piel que en su caso, ya ha hecho metástasis. Robinson ha querido hacer público su caso para luchar contra el «tabú» que esta enfermedad todavía supone. «El cáncer no es una sentencia de muerte», asevera.

A él los médicos le han dicho que tiene un 37% de posibilidades de curarse y si no, un porcentaje muy alto de opciones de controlar la enfermedad. «Me encuentro bien, soy consciente de que se puede curar y si no, de que se puede controlar. No me siento enfermo, estoy bien», cuenta el popular periodista deportivo.

«Cuando me lo diagnosticaron, no di saltos de alegría. Lógicamente, hubiera preferido no tener que lidiar con algo así, pero soy optimista. La ciencia es cada vez mejor y quizá con el tiempo no sea una enfermedad mortal, sino crónica. Antes la enfermedad se llevaba a la gente por delante, ahora podemos llegar a controlarla», asevera Robinson, para el que el diagnóstico ha supuesto también una reflexión sobre el uso de la palabra 'cáncer': «Decimos 'ese jugador es un cáncer para el vestuario' y no debemos usar esos términos. Debemos darle una visión favorable y quitar el estigma. Es una enfermedad curable y llevable que ya no significa lo que significaba hace años», certifica.