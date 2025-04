El fruto seco que reduce el riesgo de cáncer de colon y mejora la inflamación sistémica Investigadores estadounidenses han hallado nuevas propiedades de estos alimentos conocidos por su capacidad para mejorar la memoria y reducir los nieves de colesterol no saludable

P. Á. Gijón Martes, 29 de abril 2025, 17:25 Comenta Compartir

Que las nueces son buenas para mejorar la memoria es una lección que enseñan las abuelas a los nietos desde bien pequeños, pero su cotribución a la capacidad cognitiva no es el único beneficio que aporta este fruto seco a quienes lo consumen. Sus propiedades antioxidantes o capacidad para reducir los niveles de colesterol no saludable son otras de las cualidades que hacen imprescindible a este alimento. Pero eso no es todo. Investigadores de la Universidad de Connecticut (Estados Unidos) han sumado un nuevo beneficio al consumo de nueces al revelar que estos frutos secos mejoran la inflamación sistémica y reducen el riesgo de cáncer de colon.

Las nueces contienen elegitaninos, unos compuestos polifenólicos de origen vegeral que son metabolizados exclusivamente por el microbioma intestinal en una gama de moléculas llamadas urolitinas, que tienen propiedades antiinflamatorias muy potentes e incluso podrían inhibir el cáncer, según el estudio publicado en 'Cancer Prevention Research' y recogido por Europa Press.

«Los elagitaninos de la nuez aportan importantes propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas que estamos observando en pacientes en nuestros ensayos clínicos, en particular la conversión intestinal de los elagitaninos en un potente agente antiinflamatorio, la urolitina A», ha explicado el investigador Daniel W. Rosenberg, que lleva más de una década trabajando en las propiedades de este fruto seco.

En concreto, los altos niveles de urolitina A que se forman con el consumo de nueces ayudarían a reducir marcadores inflamatorios en muestras de sangre, orina y heces, e incluso pueden afectar positivamente a las células inmunes dentro de los pólipos de colon.

Los investigadores reclutaron a 39 personas de entre 40 y 65 años que presentaban un riesgo elevado de sufrir cáncer de colon. Los participantes fueron evaluados por el equipo de investigación clínica del Hospital John Dempsey de UConn y se les pidió que completaran un cuestionario sobre la frecuencia de consumo de determinados alimentos.

Durante una semana, las personas estudiadas tuvieron que evitar todos los alimentos y bebidas que contuvieran elagitaninos, a fin de reducir sus niveles de urolitina a cero o cerca de cero. A continuación, introdujeron las nueces en sus dietas, que los expertos monitorearon para, finalmente, someter a los participantes a una colonoscopia de alta definición.

Proteína asociada a la inhibición del cáncer colorrectal

Entre los hallazgos, los científicos comprobaron que los niveles elevados de urolitinas A en la orina de los pacientes se correlacionaban con los niveles en sangre del péptido YY, una proteína asociada con la inhibición del cáncer colorrectal. También observaron niveles reducidos de varios marcadores de inflamación presentes en la sangre, especialmente en pacientes obesos, quienes presentaban la mayor capacidad de formar urolitinas gracias a su microbioma intestinal.

Además, a través de una herramienta de imágenes espaciales de alta dimensión, obtuvieron una vista detallada de las interacciones celulares directas presentes en los pólipos de colon extirpados durante la colonoscopia. Con ello, descubrieron que la urolitina A que se formaba después del consumo de nueces guardaba una relación directa con niveles reducidos de varias proteínas importantes que suelen estar presentes en los pólipos, lo que demuestra por primera vez cómo el consumo de nueces puede mejorar la salud del colon.

Otra de las revelaciones del estudio estuvo relacionada con una reducción significativa de la proteína vimentina, a menudo asociada con formas más avanzadas de cáncer de colon, en los tejidos de pólipos obtenidos de pacientes gracias a los altos niveles de urolitina A.

Los resultados de esta investigación se basan en un trabajo anterior de la doctora Masako Nakanishi, profesora adjunta del laboratorio de Rosenberg, quien demostró en varias publicaciones que las nueces tenían efectos beneficiosos y anticancerígenos en el colon de ratones propensos al cáncer.

«Nuestro estudio justifica con solidez la inclusión de nuez en la dieta para la prevención del cáncer. (...) Comer nueces ofrece muchos beneficios potenciales, con tan pocos riesgos que simplemente tomar un puñado al día es realmente algo que se puede hacer fácilmente para beneficiar la salud a largo plazo», ha concluido Rosenberg.

Temas

Alimentación