Nueva crisis de AstraZeneca: 2,3 millones de vacunas para 5 millones Sanidad espera la llegada el lunes de 1,3 millones de dosis pero la demanda masiva por los trabajadores esenciales amenaza con romper los stocks del Gobierno y comunidades | Entre el 70 y el 90% de los afectados está eligiendo AstraZeneca, según las primeras estimaciones MELCHOR SÁIZ-PARDO y ÁLVARO SOTO Madrid Viernes, 28 mayo 2021, 10:00

La crisis continua de AstraZeneca ha entrado en las últimas horas en un nuevo capítulo. De ser la vacuna más temida por los trombos en marzo a convertirse en la más deseada en mayo para esquivar el ‘cóctel’ de profilaxis que quiere imponer el Ministerio de Sanidad. La demanda masiva de repetir con el segundo pinchazo de AstraZeneca por parte de los casi 2 millones de trabajadores esenciales a los que se le había negado la segunda dosis amenaza ahora seriamente con poner en apuros el stock del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas.

Y lo peor, confiesan en el departamento que dirige Carolina Darias, es que es «imposible» actualmente hacer previsiones porque es muy difícil calcular cuántos de esos cientos de miles de profesores, policías, militares o bomberos menores de 60 años optaran por rechazar la segunda inoculación con Pfizer, que es la que oficialmente marcaba el protocolo fijado la pasada por la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Un protocolo –insisten de forma machacona en las últimas horas desde Sanidad- que «establecía taxativamente» que repetir con AstraZeneca debía ser un «caso excepcional», pero que en la práctica está siendo totalmente ignorado en las comunidades donde ya se ha comenzado con la re-vacunación de este colectivo y en las que la excepción del segundo pinchazo de AstraZeneca se está convirtiendo en la regla.

Según las primeras estimaciones de Sanidad, en las comunidades en las que ya se ha comenzado la segunda ronda de los trabajadores esenciales -tales como Murcia, Andalucía, Galicia o Cataluña- entre el 70% y el 90% de los ciudadanos estaría optando por repetir con AstraZeneca. Un porcentaje –reconocen desde la Comisión de Salud Pública- que es de esperar que se reproduzca en el resto de las autonomías en los próximos días, donde el rechazo al ‘cóctel’ de profilaxis defendido por Darias parece estar igual de extendido entre los afectados.

16 semanas

De confirmarse estas estimaciones, en Sanidad se enfrentarían ya a un problema. La práctica totalidad de estos casi 2 millones de trabajadores esenciales está al límite de las 16 semanas fijadas por el ministerio para su segunda inoculación. (En realidad el plazo máximo fijado por AstraZeneca eran 12 semanas entre el primer y segundo pinchazo pero Salud Pública lo alargó sin ningún ensayo científico que lo avalara a la espera de los resultados del estudio CombivacS sobre el ‘cóctel’ de vacunas).

Además de estos 2 millones de trabajadores esenciales que presuntamente de manera masiva se inclinan por AstraZeneca hay aproximadamente otros 2,8 millones de personas, en su mayoría pertenecientes al grupo de 60 a 69 años, que recibieron el primer pinchazo con Vaxzevria (nueva denominación de la fórmula del laboratorio sueco-británico) y que a partir de este junio deberían volver a ser inoculados.

Y ahí pueden surgir los problemas si AstraZeneca, que hasta ahora ha demostrado de forma repetida sus incumplimientos en el suministro, vuelve a hacer gala de esa falta de rigor en las entregas. Y es que en las neveras de las comunidades autónomas, según el recuento de este viernes por la mañana, solo había 987.693 dosis en la reserva. A ese stock habría que sumar, siempre que el laboratorio cumpla, otros 1,3 millones de viales que, según anunció el pasado miércoles Darias, deberían llegar a España el próximo lunes. Y a partir de ahí, en Sanidad admiten a día de hoy no saber cuándo llegará una nueva remesa, a pesar de que solo habría algo menos de 2,3 millones de dosis para una cantidad de candidatos que podría superar ampliamente los 4 millones si los trabajadores esenciales siguen apostando tan abrumadoramente por repetir con Vaxzevria.

El pasado miércoles tras el Interterritorial Carolina Darias -y antes de conocer que mayoritariamente todos los afectados por el parón de la vacunación estaban optando por AstraZeneca- se mostró convencida de que no habría «problemas» de suministro. Apenas 24 horas después, en su departamento y ante el aluvión de peticiones de repetir vacuna ya no están tan seguros, a pesar de que sobre el papel el laboratorio tendría que suministrar antes de octubre otros 6,3 millones de dosis a España. «La distribución de las dosis adquiridas de AstraZeneca para el 3er trimestre (Q3) no ha sido aún confirmadas por el fabricante», es la inquietante coletilla que figura en los documentos oficiales de Sanidad.