El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La ministra Mónica García durante una comparecencia, el mes pasado, tras el Consejo de Ministros. EFE

Ocho de cada diez abortos se hacen en clínicas privadas «incumpliendo» la ley

Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia prácticamente no hacen ni una interrupción en hospitales públicos y otras cuatro autonomías no pasen del 10%

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:09

Comenta

Dos años y medio después de aprobada la nueva ley de salud sexual y reproductiva uno de sus puntos centrales sigue sin cumplirse. El 79% ... de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España el año pasado, casi de ocho de cada diez, se practicaron en clínicas privadas concertadas. Una mínima mejora sobre el año anterior (tres puntos) que la ministra de Sanidad considera positiva, pero todavía «insuficiente». Las cifras, anticipadas hace días por el ministerio, se incluyen en un informe realizado por el Ministerio de Sanidad sobre la situación del aborto en las distintas autonomías españolas y conocido hoy por el Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  2. 2 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  3. 3 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  4. 4 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  5. 5 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  6. 6 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  7. 7 Borja Jiménez ya es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón
  8. 8 Estos son los rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey
  9. 9

    Borja Jiménez, un entrenador «moderno y ambicioso», hecho a sí mismo
  10. 10

    El Garaje Asturias mantendrá su uso hasta que Patrimonio apruebe el supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ocho de cada diez abortos se hacen en clínicas privadas «incumpliendo» la ley

Ocho de cada diez abortos se hacen en clínicas privadas «incumpliendo» la ley