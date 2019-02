Sanidad retira los productos Blemil y Modilac tras una alerta por salmonela Se investiga si el consumo de estas fórmulas para lactantes podría estar relacionado con varios casos de salmonelosis detectados en Francia LAURA FONSECA Gijón Miércoles, 13 febrero 2019, 10:52

Un brote por salmonela declarado en Francia ha llevado a retirar de forma cautelar dos productos infantiles fabricados en España. Se trata de diversos lotes de la marca Modilac, y de Blemil Plus arroz hidrolizado de Laboratorios Ordesa. Fue la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, la que lanzó la alerta instando a no consumir estos alimentos (fórmulas de continuidad a base de arroz) tras detectarse en Francia varios casos de salmonelosis en lactantes. Las autoridades sanitarias investigan lo ocurrido con varios bebés que contrajeron 'salmonella poona' «tras haber ingerido alguno de estos dos productos».

Piden a quienes puedan tener alguno de estos alimentos en casa que los lleven a las farmacias

Según detalla el comunicado de Aecosan, la alarma surgió «el pasado 25 de enero, cuando se publicó una notificación de alerta relativa a la infección por 'salmonella poona' en lactantes en Francia, supuestamente asociados al consumo de alimentos de nutrición infantil a base de arroz de la marca Modilac, comercializados por la empresa francesa Sodilac y fabricados en España». Desde esta notificación, «se han detectado nuevos casos en Francia, Bélgica y Luxemburgo». Todos los bebés que se han visto afectados han evolucionado de forma favorable. En España no se ha detectado ningún caso.

Tras la detección del brote y la publicación de la alerta, en España «se han realizado numerosos controles y análisis, tanto por parte de la empresa como de las autoridades competentes. Hasta el momento todas las analíticas han dado resultados negativos y se continúa con las investigaciones para localizar dentro de la industria el posible foco de contaminación por 'salmonella poona'», abundan desde Seguridad Alimentaria.

Medidas cautelares

En las comunidades afectadas, continúa el comunicado, «las autoridades oficiales competentes han efectuado varias inspecciones y una valoración del problema y han decidido proceder, como medida de precaución, a la suspensión cautelar de una de las torres de secado de la industria y a la retirada del mercado de todos los productos a base de arroz que fueron elaborados en la misma, notificándolo así a la Aecosan a través de la Red de Alerta nacional, el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información».

Además de los productos de la marca Modilac, que ya han sido retirados del mercado, están afectados también otros de los Laboratorios Ordesa. Se trata de Blemil Plus 1 arroz, de 400 g. (lotes 1068-132, 1087-122, 1927-124, 2698-137, 3097-126 y 3408-141) y Blemil Plus 2 arroz, de 400 g. (lotes 1088-190, 1107-173, 1107-173X, 1937-176, 2698-197, 2698-197X, 3107-180 y 3408-204). Los alimentos reseñados son de venta exclusiva en farmacias por lo que Aecosan ha transmitido la información al Consejo de Farmacéuticos y a la Asociación de Pediatría para que colaboren en su localización. No obstante, debido la larga duración de los productos, «es posible que alguno de ellos ya se encuentre en los domicilios particulares, por lo que se recomienda que no se consuman y se devuelvan al punto de venta».

