Sanidad propone permitir el ocio nocturno este verano hasta las dos

El Ministerio de Sanidad vuelve a la carga en su propósito de conseguir un verano con normas homogéneas en todo el país sobre ocio nocturno y eventos multitudinarios. Después de fracasar el pasado abril en la aprobación de un protocolo común ante la negativa de varias comunidades a entrar a debatirlo siquiera, el departamento que dirige Carolina Darias llevó hoy a la Comisión de Salud Público un nuevo texto en el que propone un verano con menos restricciones que el de 2020, pero todavía lejos de una ‘vieja normalidad’, que Sanidad cree que no se debiera empezar recuperar hasta conseguir la inmunidad de rebaño, o sea el 70% de la población con la pauta completa, algo que solo ocurrirá en la segunda mitad de agosto de acuerdo con las previsiones del Gobierno.

Una de las cuestiones más llamativas es que el ministerio, en pleno debate sobre el fin de las mascarillas azuzado por varias comunidades y alentado por el propio Fernando Simón, apuesta por no suavizar el uso de tapabocas en ningún caso. La propuesta de Sanidad mientras no ya inmunidad grupal es «mantener la distancia interpersonal y el uso obligatorio de la mascarilla en el espacio público».

Más allá de esta declaración aparentemente contradictoria con las tesis defendidas por Simón, el protocolo, denominado «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19», se basa en una nueva escala por incidencia acumulada (IA) a 14 días que establece cuatro niveles: 1 con IA hasta 25, 2 hasta 50, 3 hasta 150 y 4 por encima de 150. La premisa es que por encima de 150 no debería haber ningún tipo de ocio nocturno interior y ningún tipo de evento multitudinario. Una condición que en el momento actual dejaría fuera a siete territorios: Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, Melilla, País Vasco y La Rioja.

Siempre que la incidencia esté por debajo de ese listón, el departamento que dirige Darias ve posioble la reapertura de las discotecas y otros locales de ocio nocturno cerrados desde el pasado agosto, pero quiere, en cualquier caso, evitar la relajación que provoca la madrugada y propone a las comunidades un acuerdo en todo el país para echar la persiana a las 2 de la madrugada.

Hasta el 100%

Sanidad propone dar el visto bueno a que las terrazas puedan ocuparse al 100% de su capacidad siempre que se pueda mantener 1,5 metros ente las sillas de las diferentes mesas. El límite en el exterior se mantendrá en 10 personas y solo 6 personas en el interior en cualquier tipo de situación mientras no se consiga la inmunidad de rebaño. Y

en cualquier caso, el aforo en el interior de los locales de ocio y en los bares nunca podrá sobrepasar el 50%, siempre dependiendo de la situación epidemiológica. Todos estos locales, en los que habrá que consumir sentados, además, estarán obligados a tener registros de clientes para garantizar la trazabilidad de los contagios en el caso de que se produzcan brotes. Esos archivos deberán conservarse por espacio de un mes, de acuerdo con la propuesta de los técnicos de la Administración central.

Otra de las grandes novedades de la propuesta de Sanidad con respecto al verano de 2020 es que Sanidad sí que está abierta a la celebración de eventos multitudinarios de entre 10.000 y 2.500 personas, dependiendo del grado de incidencia acumulada de cada zona (obviamente siempre menor de de 150) y siempre la mascarilla como obligatoria y moviéndose en aforos nunca superiores al 50% del recinto.

Más allá de establecer la obligatoriedad de los mismos registros de clientes que en discotecas y pubs, Sanidad fija multitud de reglas dependiendo sin la concentración es de pie o sentado, el aforo o la amplitud del recinto, pero aspira a vetar cualquier tipo de acontecimiento que pueda congregar a más de 10.000 personas, que sería el máximo permitido con una IA a 14 menos de 25 casos cada 100.000 habitantes, una condición que en la actualidad no cumple ninguno de los 19 territorios.

Recula con el tabaco

En ningún caso se podrá «fumar, consumir otros productos del tabaco ni consumir cigarrillos electrónicos en la zona destinada al público» en esos eventos, apunta el texto de Sanidad, que insiste en la prohibición ya vigente de no poder fumar en espacios públicos si no se puede garantizar la distancia de seguridad de dos metros. En este texto, sin embargo, ha desaparecido la intención de Sanidad de tratar de prohibir fumar en las terrazas con independencia de si hubiera o no distancia suficiente.

Una de las novedades metodológicas es que la IA a 14 días no será el único parámetro a tener en cuenta para esas restricciones. También se tendrá en cuenta la incidencia a 7 jornadas (que anticipa con más precisión tendencias en la evolución) y la positividad (el porcentaje de pruebas positivas sobre el total de test realizados). Por encima del 4% la situación en esa zona se consideraría preocupante.