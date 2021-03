Simón endurece el mensaje: «Que nadie se confunda, las cosas no van bien» El coordinador de Emergencias hace un llamamiento a los jóvenes para evitar contagios en el ocio y pide ayuda a los 'influencers' para que transmitan el mensaje El coordinador de Emergencias, Fernando Simón, durante la comparecencia ante los medios. / EP | VÍDEO: ATLAS ÁLVARO SOTO Madrid Jueves, 20 agosto 2020, 19:44

Nunca hasta este jueves el coordinador de Emergencias, Fernando Simón, había utilizado un tono tan duro en sus comparecencias públicas. Pero con la curva de contagios creciendo y con unos datos que muestran que los positivos se disparan entre los jóvenes, Simón se ha visto obligado a lanzar un mensaje diferente. «Que nadie se confunda, las cosas no van bien», ha asegurado. «No podemos permitir que el virus siga hacia arriba. Todos los que podemos influir debemos concienciar a la gente de lo que hay que hacer», ha continuado, categórico.

Simón ha puesto el foco en la población más joven. Según los datos que ha ofrecido, la edad media de los contagiados se sitúa ahora en los 39 años, en el caso de las mujeres, y en los 37, en los hombres, aunque la media de la última semana está en los 35. Es decir, ha bajado casi 30 años desde el pico de la epidemia, en abril, cuando la media se encontraba en los 62. Esto está asociado, ha explicado, a las vacaciones y en concreto, al ocio nocturno. Y aquí ha querido ser muy claro.

«Hay maneras y maneras de ir de fiesta. Existen formas alternativas de pasarlo bien y de que la gente disfrute sin poner en peligro a los demás. Porque quizá los jóvenes piensan: 'A mí no me va a pasar nada aunque me contagie'. Pero no, sabemos que los jóvenes pueden contagiar a los mayores de su familia o a personas vulnerables», ha insistido Simón.

En su comparecencia, el responsable de Emergencias ha pedido ayuda a los 'influencers', figuras públicas de las redes sociales, para que transmitan mensajes de prudencia. «Pueden ayudar a que sus seguidores sigan las medidas de control», ha subrayado.

Entre las pocas noticias positivas sobre el desarrollo de la pandemia en España, Simón destacó que se están detectando muchos más casos, principalmente, porque se realizan unas 60.000 PCR diarias. «Pero que hayamos detectado más no implica que no exista transmisión. Sigue habiendo transmisión, y es cada día más importante. Y a medida que aumente la transmisión, aumentará la hospitalización», ha aseverado.

Simón ofreció dos datos que han cambiado respecto al principio de la pandemia. Ahora, la tasa de hospitalización de los contagiados es relativamente baja, alrededor del 4%, frente al 55% de marzo y abril. Y la tasa de letalidad ha caído al 0,4%,frente al 10% que rondó durante el pico. Ambos factores se explican en que los contagiados son más jóvenes, pero eso no quiere decir que nadie esté a salvo, ha insistido Simón.

«Aunque la hospitalización sea del 4%, estamos hablando de que si hay 100.000 contagiados, 4.000 tendrán que ingresar. La medida del confinamiento se tomó para reducir la presión hospitalaria y que se pudiera garantizar el tratamiento de los pacientes. Si hay muchos hospitalizados, habrá muchos en la UCI y acabará habiendo muchos fallecidos», ha agregado.

Vuelta al cole

Respecto al regreso a las aulas, Simón también se ha pronunciado: «Queremos que la vuelta al colegio sea segura. Hay margen de actuación en todos los ámbitos: en los colegios, que pueden adaptar las medidas de las consejerías; en los comunidades, en el Gobierno central, para garantizar la respuesta correcta a las situaciones que se puedan dar, además de las cuestiones previas. Hay semanas de margen, pero tenemos que hacerlo bien».

Pero después, ha pedido ser «muy sensibles» con los estudiantes, pero en especial, con aquellos que pertenecen a familias con menos recursos económicos: «No podemos tener a nuestros niños sin estudiar, no podemos hipotecar a nuestros niños sin estudiar, no podemos permitir que dos promociones de nuestros niños no tengan el mismo nivel de formación. Tenemos que hacer un esfuerzo por minimizar el riesgo, se conseguirá, tenemos que aprender a convivir con el virus en los centros educativos. Pero es muy fácil proponer educación 'on-line' para quienes tienen recursos, pero no es lo mismo para un niño que tiene su habitación que para otro que comparte su habitación con otros niños y no tiene wifi. Como mínimo, estos tienen que poder recibir educación presencial».