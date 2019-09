Vapear durante el embarazo causa daños al embrión

La muerte de cinco pacientes adultos en Estados Unidos asociadas con el uso del cigarrillo eléctrico han vuelto a poner la lupa sobre las nuevas formas de fumar. Pero ¿son estos productos tan malos como parecen?. En España el Ministerio de Sanidad ha anunciado su intención de modificar la ley antitabaco para acabar con ellos. En palabras de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, «crean adicción y son perjudiciales para la salud».

Aunque los cigarrillos electrónicos llegaron al mercado hace más de una década, en los últimos tiempos se ha vuelto cada vez más habitual ver a personas utilizándolos. Los vapeadores están disponibles para mayores de 18 años y se ofrecen con distintos sabores, volviéndolos más llamativos para los fumadores, que parecían haber encontrado en estos productos una forma más saludable al tradicional cigarrillo. Hasta ahora. Los especialistas han dado la voz de alarma y aseguran que el uso continuado de este tipo de productos puede causar daños graves a la salud, lo que ha llevado a muchos países a tomar medidas para acabar con su consumo.

En un estudio desarrollado por el doctor Jan Tesarik en la revista Journal of Gynecology and Womens' Health se demostró que vapear durante el embarazo tiene un efecto nocivo sobre los embriones muy similar al provocado por el tabaco. Los resultados han sido confirmados recientemente en otros trabajos de la Universidad de Sydney. En esta línea, una investigación realizada con ratones y publicada en el Journal of the Endocrine Society demostraría que también causarían problemas de fertilidad.

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han explicado que «los cigarrillos electrónicos se consideran productos de tabaco porque en su mayoría contienen nicotina». Añaden, además, que el líquido incluye partículas ultrafinas que pueden llegar a los pulmones, como el diacetilo, vinculado con graves enfermedades pulmonares.

En España más de 562.500 personas usaron un cigarrillo electrónico de forma habitual durante el año pasado. Además, uno de cada dos estudiantes de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez este tipo de productos, según la última encuesta del Ministerio de Sanidad.