Coronavirus | Sanidad no envía técnicos a las casas para inspeccionar los domicilios Miércoles, 18 marzo 2020, 02:39

Ya no es que surjan bulos al amparo del miedo, es que hay quienes directamente se meten en el terreno de la estafa y el timo. El Ministerio de Sanidad no está enviando a técnicos a las casas para requisar dinero en efectivo ni para inspeccionar domicilios de posibles infectados por el coronavirus: son timos para entrar a robar en las viviendas. La estafa se está extendiendo con diversas variantes: supuestas empresas de encuestas que contactan con los hogares diciendo que Sanidad va a enviar a sus técnicos, falsos avisos policiales que advierten de que entrarán en las viviendas con personal médico o voluntarios de Cruz Roja que llaman a las casas para hacer las pruebas del coronavirus. «Me han llamado de no sé qué empresa que estaban haciendo encuesta para Sanidad para el coronavirus y me han dicho que iban a mandar a un técnico a casa para inspeccionar», avisa un audio compartido por por whatsapp. En Málaga, circula desde el domingo un comunicado manipulado con el membrete oficial en el que se advierte de que los agentes tienen «vía libre» para entrar en las casas. Obviamente, es falso.