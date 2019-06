Sobrevive tras permanecer un mes retenido por un oso: «Me guardó como comida para el futuro» El hombre fue trasladado al hospital con heridas de gravedad y síntomas de desnutrición EL COMERCIO Gijón Jueves, 27 junio 2019, 12:42

Un hombre ha sido rescatado de una osera después de que el animal le rompiera la espalda y lo retuviera allí durante un mes, según informa el periódico The Siberian Times, que además aporta las escalofriantes imágenes.

El hombre, que se identificó como Alexander, fue descubierto por unos perros de caza en la remota república rusa de Tuva, cerca de la frontera con Mongolia. En un principio, los cazadores pensaron que el cuerpo estaba momificado debido a que su piel estaba podrida y a su estado de desnutrición, pero al momento se dieron cuenta de que aún tenía algo de movilidad.

Al parecer, el oso habría golpeado al hombre dejándolo inmóvil. El animal lo trasladó a su cueva pero no lo mató porque quería comérselo más adelante. «El oso me guardó como comida para el futuro», explicó Alexander. Los osos pardos suelen enterrar total o parcialmente los animales que cazan y no vuelven a por ellos hasta pasados días o incluso semanas.

Tras el hallazgo, el hombre fue trasladado al hospital. Allí, los médicos no encontraron explicación de cómo pudo sobrevivir tanto tiempo con unas heridas de tanta gravedad, sin poder moverse y sin alimento. Según informan algunos medios, durante todo ese tiempo tan solo pudo beber su propia orina.

Un portavoz del ministerio de sanidad de la república de Tuva ha dicho que no pueden confirmar que el suceso ocurriera en esta región. «No estaba registrado por el Ministerio de Sanidad, ni Emergencias, ni cualquier otro cuerpo oficial. Probablemente tuvo lugar en algún sitio fuera de Tuva».