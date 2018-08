Se alquila sofá para vivir en Ibiza por 375 euros al mes Los anunciantes lo justifican explicando que no llegan a pagar el alquiler de la vivienda EL COMERCIO Gijón Miércoles, 29 agosto 2018, 09:31

Un anuncio publicado en Facebook ha provocado un aluvión de críticas e incluso insultos. Un joven ha ofrecido a través de esta red social un sofá para vivir en Ibiza por 375 euros al mes. Los anunciantes lo justifican explicando que no llegan a pagar el alquiler de la vivienda.

Este es el anuncio: «Se alquila sofá en un amplio living/comedor en un edificio con muy buena ubicación (centro), una muy buena vista desde el balcón. Lavarropa, cocina, y piscina en la terraza. Somos tres personas, los tres trabajamos, queremos achicar gastos y mantener la tranquilidad que se respira en el apartamento. Buscamos a alguien con trabajo o muy tranquilo, que no frecuente fiestas y con buena onda. Queremos poder mantener nuestros hábitos alimenticios y de descanso. Se puede alquilar por semana o mes».

Una de las jóvenes que vive en el apartamento, para defender al compañero que publicó el anuncio, publicó: «No hay alquileres más baratos y sinceramente me parece triste tener que llegar a esta situación […] pero no se enojen con nosotros porque no ponemos el precio del alquiler de la vivienda».

«No miramos la televisión prácticamente y no estamos en casa. No estamos ofreciendo intimidad» y justifica que al menos es una casa.

Este es otro ejemplo de la precariedad y las condiciones en las que viven miles de jóvenes para poder trabajar en las islas en verano.