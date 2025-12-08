Mató a su expareja de 16 años, la metió en una maleta y la tiró a un contenedor: cazan a Chuki, prófugo en Perú durante 15 años La víctima había roto su relación con él semanas antes de que él la asesinara y huyera a su país natal para vivir con una identidad falsa

Christian Hernán Yong Granadino, Chuki, figuraba en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol. El delito que pesaba sobre él, haber aseinado a Silvia Rodríguez Fernández, una joven de 16 años que había roto su relación con él días antes. Él acusado tenía 30 años cuando la mató. Sucedió el 10 de noviembre de 2010 en Leganés, localidad al sur de Madrid. Ese día, Silvia acudió al instituto de Parla en el que estudiaba, comió con su madre y por la tarde salió con una amiga. Nunca más volvió.

Silvia conoció a Christian cuando tenía 14 años, él 28. Su relación «estaba marcada por el maltrato», dicen desde el entorno de la joven. Dos años después de iniciar el noviazgo, la víctima decidió ponerle fin «semanas antes del crimen y tras soportar episodios de violencia física», señalan desde la Policía.

Una persona sin hogar encontró el cádaver de Silvia el día después del asesinato en un contenedor de basura metido en una maleta, precisaron los agentes. En la escena del suceso había ADN de su asesino, que había comprado con antelación un billete de avión a Lima, su ciudad natal, para huir el mismo día del crimen. Estas pruebas, además de la declaración de varios testigos que le vieron portando dicha maleta, convirtieron a Christian en el principal sospechoso.

El crimen generó una gran conmoción internacional y el autor se las arregló para vivir 15 años prófugo en Perú bajo una identidad falsa. Hasta este pasado 5 de diciembre, cuando gracias a las «labores de inteligencia y verificación biométrica», dieron con él.

La captura de Chuki se logró a través de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol en Lima, que verificaron que el prófugo contaba con un documento nacional de identidad falso en el que figuraban otros apellidos.

Así, redujeron el cerco entorno a él e intensificaron las tareas de observación, vigilancia y seguimiento para dar con su paradero. Finalmente, el pasado viernes le detuvieron en las inmediaciones de la empresa Alimentos Cielo, para la que trabajaba, ubicada el distrito de Lurín, en el sur de la capital peruana.

El detenido pemanece ahora pendiente de su extradición a España.