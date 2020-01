Un «misil incandescente» mató a Sergio en su casa de Tarragona Fachada del edificio donde impactó la tapa y murió la primera víctima. / EFE Muere el trabajador que estaba en situación crítica en el hospital Vall d'Hebron MELCHOR SÁIZ-PARDO y CRISTIAN REINO Jueves, 16 enero 2020, 01:15

A veces la realidad supera la más increíble de las ficciones. Y eso ocurrió el martes a última hora de la tarde en el barrio de Torreforta, en Tarragona. Allí impactó, tras recorrer por el aire tres kilómetros en línea recta, la tapa del reactor que explotó en la petroquímica de la firma Iqoxe. La fatalidad hizo que ese «misil incandescente», como lo definieron los testigos, acabara matando a un vecino en su propia casa. Sergio Millán, de 59 años, fue la primera víctima identificada del accidente de la planta de La Canonja. El cuerpo del segundo fallecido, el jefe de turno de la petroquímica, fue recuperado, totalmente calcinado, ayer entre los escombros de la planta. Un tercer trabajador, que estaba en estado crítico, falleció la tarde de ayer en el hospital Vall d'Hebron, donde todavía hay dos operarios ingresados.

Según el análisis de los bomberos, la plancha de acero que acabó con la vida de Millán se desplazó probablemente a velocidad casi supersónica, por lo que tardó apenas unos segundos en llegar a Tarragona desde La Canonja. El pedazo de metal, de 1,65 metros de largo por 1,20 metros de ancho y una tonelada de peso, entró directamente por una de las ventanas del edificio en el que vivía Milán en el número 7 de la plaza de García Lorca.

La velocidad con la que impactó la tapa provocó daños en el forjado del bloque, haciendo que se desplomara el techo de la segunda planta, alcanzado de lleno a Millán en el piso de abajo.

En las instalaciones de la empresa de Iqoxe, en la zona de la antigua IQA (Industrias Químicas Asociadas), trabajaron durante todo el día hasta una treintena de dotaciones de Bomberos de la Generalitat, sobre todo para seguir refrescando los reactores cercanos al que estalló y que afectó a una cisterna próxima. Los efectivos inyectaron durante horas de forma controlada nitrógeno en el tanque explosionado (con capacidad de 70 toneladas), para provocar la combustión del óxido de etileno que todavía quedaba en el depósito y que acabó de consumirse durante la tarde de ayer.

Aunque la peligrosidad de la maniobra fue disminuyendo durante el día conforme iba quemándose el combustible restante, los bomberos mantuvieron un perímetro de seguridad en la zona que afectó a siete empresas, que permanecieron cerradas.

Los expertos y bomberos -centrados en apagar el fuego, asegurar la zona y rescatar a la última víctima- todavía no se atreven a precisar qué falló en el reactor para que estallara con esa virulencia.

Vídeo. Momento de la explosión. / Diario de Tarragona

La empresa química Iqoxe anunció ayer que abrirá una «investigación interna» y aclaró que la planta afectada por la explosión se puso en operación en junio de 2017 y que ha venido funcionando con total normalidad desde entonces.

La petroquímica sostiene que reaccionó «bien» tras este incidente, siguiendo en todo momento «las instrucciones» de los bomberos, según dijo el consejero delegado de la firma, José Luis Morlanes.

Sin sirenas

Las explicaciones de la empresa no convencieron a los vecinos. La Plataforma Cel Net, creada hace once años para oponerse a las empresas petroquímicas de la zona, denunció que las sirenas que contempla el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona (PlaSEQTA) para alertar a la población no se activaron la noche del martes y que «la población haya vivido de nuevo situaciones angustiosas de desprotección y desinformación».

La Generalitat abonó la tesis de esta plataforma. Fuentes de Protección Civil del Gobierno autonómico apuntaron que la empresa no siguió los protocolos de seguridad, ya que no consta que activara su plan de emergencia interior ni que avisara de la incidencia al centro de emergencias (Cecat) ni al 112. Es más, el alcalde de La Canonja, Roc Muñoz, tardó más de una hora en recibir la comunicación de que los vecinos debían permanecer en sus casas por la explosión.