Estos son los teléfonos en los que dejará de funcionar WhatsApp a partir de 2019

WhatsApp, principal aplicación de mensajería instantánea, ya tiene preparada su «lista negra» para el próximo año. A consecuencia de las actualizaciones y sistemas operativos móviles antiguas, el servicio dejará de ser compatible con algunas plataformas y teléfonos móviles inteligentes. Y lo hará justo en el año en que la compañía cumple diez años.

El ritmo de actualizaciones, que cada vez llegan con más frecuencia, y su sofisticación con más funciones provoca que muchos terminales se queden obsoletos y no puedan utilizar la herramienta de mensajería más utilizada del mundo. Dentro de unas semanas, la «app» dejará de funcionar en tres modelos de móvil: todos los móviles con la versión del sistema operativo Android 2.3.7, los iPhone que cuenten con iOS 7 o inferior y en el Nokia S40. Esto quiere decir que desde estos terminales no se podrán crear nuevas cuentas y no llegarán las actualizaciones.

Así, no llegarán nuevas actualizaciones y soporte técnico a las versiones de sistemas operativos obsoletos y las fechas en las que definitivamente dejará de funcionar la «app»: Nokia S40, hasta el 31 de diciembre, y la versión de sistema operativo Android 2.3.7 así como iOS 7 (y anteriores) hasta el 1 de febrero de 2020. Además de estos teléfonos y sistemas operativos, WhatsApp tampoco está disponible para Windows Phone 8.0 y anteriores; iPhone 3GS con iOS 6; Nokia Symbian S60; BlackBerry OS y BlackBerry 10.

Desde WhatsApp han advertido en reiteradas ocasiones que estos terminales podrían encontrar problemas antes de estas fechas: «Debido a que ya no estamos desarrollando funciones para estos sistemas operativos, algunas funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento», alertan en un comunicado.