Coronavirus en Asturias | Transinsa, un mes en primera línea y cero contagios en su plantilla GIJÓN. Jueves, 26 marzo 2020, 03:58

Forman parte de esa primera línea de trabajadores que cada día hacen frente al coronavirus. Y pese a que el riesgo de contagio está ahí, por el momento, entre las 450 personas que integran la plantilla de Transinsa, la concesionaria del transporte sanitario en Asturias, no se ha registrado ningún caso positivo. «Sé que, en un momento dado, esto no va a ser posible de mantener», asume su consejero delegado, Carlos Paniceres, que destaca que todo el personal lleva «semanas formándose» y siguiendo a rajatabla las políticas preventivas y de higiene que les han marcado. «De no ser así, no hubiéramos llegado al día de hoy a cero». Los técnicos han aprendido a cómo ponerse y quitarse correctamente los equipos de protección individual, los epis, las medidas de higiene que han de adoptar para protegerse a ellos y también a los pacientes y a cómo desinfectar las ambulancias después de cada traslado.

«El riesgo de contagio es mayor si no hay una buena higiene de manos», les insiste Juan Camblor, director del instituto de emergencias Ieducae, que se encargó, y aún se encarga, de impartir los cursos de formación. Estos han sido presenciales y a través de dispositivos electrónicos. Introduciendo además en este último caso la gamificación, o formación a través del juego. Por ejemplo, tras visualizar los vídeos sobre cómo hay que lavarse las manos o quitarse un epi, los técnicos pueden competir entre ellos para demostrar sus conocimientos. El 100% de la plantilla ha sido formada así. Además, «formamos a todo el personal in situ, en las ocho áreas sanitarias, en grupos pequeños» para que llevaran a la práctica lo que se les había explicadomediante esos vídeos y lecciones previas.

Otra posible clave de esos cero contagios entre los técnicos de transporte sanitario fue la anticipación. Los cursos de formación se iniciaron «en cuanto aparecieron los primeros casos en España». Y aún hoy se sigue insistiendo a diario en ella.

En los traslados de posibles casos de COVID-19 –unos ochenta al día– el protocolo de actuación determina que si el paciente tiene movilidad, es un único técnico –provisto de epi, guantes y gafas antisalpicaduras– el que sube al domicilio para acompañarle a la ambulancia y le ayuda a acomodarse en la parte trasera del vehículo. Pero, si al paciente hay que movilizarlo, «tenemos un protocolo muy claro que en ese sentido. Los dos tienen que ponerse el traje y subir al domicilio. Luego, al llegar a la ambulancia, el compañero que entra atrás con el enfermo cierra la puerta. El otro, junto a la ambulancia, se quita el epi, lo mete en doble bolsa y lo deja en la puerta lateral del compañero antes de meterse en la cabina. Una vez dentro, avisa por la ventanilla interior para que el otro salga a recoger la bolsa», cuenta Hugo Zapico, uno de los técnicos de Transinsa. «Al llegar al hospital, el que va conduciendo no tiene que volver a vestirse con el epi porque uno solo con la camilla se arregla para bajar al paciente. Y siempre hay mucha colaboración de los hospitales, que esperan ya equipados nuestra llegada». Terminado el traslado, «se vuelve a a la base a limpiar y desinfectar el vehículo». Siempre con el epi puesto hasta que acaben las labores de desinfección. «Así se usa un solo dispositivo».