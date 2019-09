Reino Unido pone en libertad a una pederasta acusada de abusar de 64 niños La noticia ha desatado la polémica con la crítica de las familias de los menores agredidos ELCOMERCIO.ES Miércoles, 18 septiembre 2019, 18:20

Una década después de entrar en prisión, la liberación de Vanessa George, de 49 años y condenada por abusar de al menos 64 niños en una guardería, ha levantado la polémica en el Reino Unido. Los primeros en levantar la voz han sido los padres de los menores agredidos que temen que la salida de George de prisión ponga en peligro a otros niños, según informa el diario 'The Mirror'.

«Sabía que esto iba a pasar. Pero llegar al día en el que ya ha pasado solo lo hace peor. De nuevo, no hay consideración para las víctimas», ha afirmado el padre de uno de los menores agredidos en un programa de la 'BBC'.

El hombre también ha confesado que teme que la salida de la cárcel de George termine con la mujer viviendo en una comunidad donde no se conozcan sus crímenes, y por tanto permitiendo que vuelva a cometer abusos. George no podrá volver a trabajar con niños, no podrá desplazarse libremente y su nombre quedará para siempre escrito en un registro de agresores sexuales, pero el horror de sus crímenes se mantendrá vivo.