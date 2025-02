Willy Bárcenas pide perdón por gritar «ni una puta mascarilla» pero defiende que «fue un reproche» al público

AGENCIAS / EL COMERCIO Domingo, 9 de agosto 2020, 13:27 Comenta Compartir

El revuelo formado en redes sociales por el concierto de Taburete este pasado viernes en el marco de Starlite, en el municipio malagueño de Marbella, ha obligado a su cantante, Willy Bárcenas, a pedir perdón. En un vídeo publicado en Twitter, el músico, al que muchos acusaron de alentar al incumplimiento de las normas sanitarias por el coronavirus, se disculpa por la frase que pronunció durante el concierto: «Ni una puta mascarilla».

«Es cierto que cuando estamos cantando la canción de Sirenas me fijo y veo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla. Entonces, de ahí la frase que digo de «ni una puta mascarilla». Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla, porque sería completamente absurdo, imprudente. En ningún caso hemos querido hacer algo así», alega Bárcenas.

El cantante pide perdón por si se hubieran malinterpretado sus palabras pero insiste en que «era un reproche».

El cantante de Taburete asegura que los miembros de la seguridad del recinto instaban a los espectadores a ponerse la mascarilla, en caso de que se la hubieran quitado y que en el recinto se cumplieron todas las normas, manteniendo incluso la distancia social.

«La manera en la que se llevó el concierto fue correcta», dice Willy Bárcenas, quien asegura que esto «depende de lo que hagan las personas, de la responsabilidad personal de cada uno». «Tenemos que dar ejemplo todos, nosotros los primeros y seguir trabajando para que poco a poco se pueda recuperar la normalidad y puedan volver los conciertos y los eventos con normalidad».

Los vídeos de la polémica

Los vídeos de la polémica fueron grabados durante el concierto y han sido difundidos por redes sociales, donde los usuarios han criticado que se incumplan las medidas impuestas ante la situación actual por el COVID-19, ya que, en un momento del espectáculo, algunos de los asistentes no hacían uso de la mascarilla, o la tenían mal colocada, y también critican que no se guardaba la distancia de seguridad.

En uno de los vídeos se escuchaba a Willy Bárcenas pedirle a los asistentes que no hubiera «ni una puta mascarilla».

Desde Starlite Catalana Occidente han señalado, en un comunicado, que «las rigurosas medidas preventivas, organizativas y ejecutivas que está siguiendo la organización son ejemplares», aludiendo a la mascarilla obligatoria, toma de temperatura, distancia de seguridad, desinfección profunda, termodinámica aplicada a los materiales constructivos utilizados, aumento de humedad del recinto, tests semanales a todo el personal, circuitos para la movilidad y reducción de aforos.

Asimismo, han añadido que los materiales utilizados en la construcción del recinto se han seleccionado en base a la termodinámica de los mismos, y con la combinación de temperatura, radiación y aumentando la humedad del recinto, «se está desactivando la transmisión aérea del virus».

«Las medidas son tan extremas que incluso los folletos que se reparten con el cartel y toda la programación han sido elaborados con un barniz antimicrobiano que, con la luz natural o artificial y el oxígeno, activa una acción esterilizante», han precisado en el comunicado.

El festival, que se desarrolla al aire libre, «es mucho más seguro que cualquier playa o vía pública gracias a la implementación de un plan de seguridad y medidas sin precedentes que van mucho más allá de las impuestas por las autoridades», han defendido.

La presidenta del festival, Sandra García-Sanjuán, ha señalado que «el virus está entre nosotros, pero tenemos que aprender a convivir con él, no podemos dejar que nos robe nuestras vidas».

«Hay que encontrar un equilibrio entre salud pública, la protección y la economía, eso implica ser extremadamente responsables y muy estrictos con las medidas de seguridad y, por lo general, el público está siendo muy respetuoso en su cumplimiento», ha indicado.

Además, ha dicho que «las fotos y los vídeos, al ser una imagen plana, pueden dar una impresión errónea, ya que no se perciben las distancias de seguridad entre el público». «Ese es el riego de las redes sociales».

Así, ha asegurado que «en los nueve conciertos que llevamos realizados, los aforos han estado por debajo de la capacidad máxima permitida de 1.500 personas. Para el concierto de Taburete el aforo concretamente fue de 1.398 personas, para ello la organización tuvo que devolver con anterioridad muchas entradas de clientes que ya las habían comprado».

«Lo más importante en este momento es la seguridad y la salud», han señalado, insistiendo en que Starlite Catalana Occidente «está aplicando un manual para la gestión del SARS-CoV-2 para la edición de 2020, realizado con el conocimiento de 29 estudios científicos internacionales del comportamiento del virus al aire libre y combinando diferentes parámetros como temperatura, humedad y rayos UV».

Por último, han dicho que «la ubicación, condiciones bioclimáticas y la disponibilidad de un espacio al aire libre, son factores determinantes que hacen que Starlite Catalana Occidente sea Covid Free».

De igual modo, Taburete, en un comunicado, explicaba este sábado que son «una banda más de las muchas que han estado y estarán realizando conciertos durante todo agosto en Starlite y en muchos otros ciclos de conciertos que se están realizando en España».

Han añadido, además, que como banda «no participamos de la organización, de la venta de entradas, del control de aforos, ni de nada que tenga que ver con el montaje del evento». «Nosotros nos limitamos a cumplir nuestro cometido que era da un concierto respetando todos los protocolos que hay que seguir por el COVID-19».

«Dejadnos trabajar, hacer música y no perdáis el tiempo detrás de vuestros teclados escribiendo desde el odio y la desinformación e iros a ver los toros, a discotecas, fiestas, bbq y demás concentraciones. Que por cierto, son focos principales de brotes, no los conciertos».