Sorteo de la Bonoloto de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy jueves, 4 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy jueves, 4 de septiembre de 2025

E. C.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:46

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este jueves, 4 de septiembre de 2025 ha correspondido a los números 01 05 06 29 40 42.

Complementario: 02.

Reintegro: 2.

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

