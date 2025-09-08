El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sorteo de la Bonoloto de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 8 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 8 de septiembre de 2025

E. C.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:41

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes, 8 de septiembre de 2025 ha correspondido a los números 01 16 21 29 41 44

Complementario: 36

Reintegro:9

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  2. 2 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  3. 3 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  4. 4 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  5. 5 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  6. 6

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  7. 7 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  8. 8

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  9. 9 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  10. 10 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 8 de septiembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 8 de septiembre de 2025