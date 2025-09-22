El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sorteo de la Bonoloto de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 22 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 22 de septiembre de 2025

E. C.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:48

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes, 22 de septiembre de 2025 ha correspondido a los números 08 10 13 27 36 49.

Complementario: 15

Reintegro: 4

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  4. 4 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  5. 5 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  6. 6 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  7. 7

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  8. 8 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  9. 9 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  10. 10

    Costco España, que planea sumar diez híper en cinco años, choca con las trabas para abrir en el Principado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 22 de septiembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 22 de septiembre de 2025